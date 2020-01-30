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Умерла актриса, игравшая в фильме про Шурика

14:24, 30 января 2020
Кино и музыка
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Агеевой было 79 лет / фото: Мосфильм

Советская актриса Светлана Агеева, сыгравшая эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", скончалась в Москве на 80-м году жизни.

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Об этом сообщила директор драмтеатра Галина Кулешова, передают "РИА Новости".

"Светлана Алексеевна скончалась 28 января в Москве после продолжительной болезни", - сказала собеседница агентства.

 Агеева родилась 16 января 1941 года. Она сыграла в нескольких художественных фильмах, в том числе исполнила две эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".

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Теги: #фильмы#актриса