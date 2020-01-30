Умерла актриса, игравшая в фильме про Шурика

Актриса Светлана Агеева скончалась после продолжительной болезни.

Советская актриса Светлана Агеева, сыгравшая эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", скончалась в Москве на 80-м году жизни.

Читайте такжеВ перьях и розовых перчатках: Марго Робби появилсь на премьере фильма "Хищные птицы" в Лондоне (фоторепортаж)

Об этом сообщила директор драмтеатра Галина Кулешова, передают "РИА Новости".

"Светлана Алексеевна скончалась 28 января в Москве после продолжительной болезни", - сказала собеседница агентства.

Агеева родилась 16 января 1941 года. Она сыграла в нескольких художественных фильмах, в том числе исполнила две эпизодические роли в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".