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HBO снимет мини-сериал по фильму "Паразиты"

16:41, 10 января 2020
Кино и музыка
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Проект разрабатывает режиссер оригинальной версии Пон Джун-хо / скриншот

Об этом сообщает Variety.

Читайте такжеОпубликован трейлер фильма "Новые мутанты" - хоррора во вселенной "Людей Икс" (видео)Проект разрабатывают режиссер оригинальной версии Пон Джун-хо и постановщик Адам МакКей («Власть», «Игра на понижение»).

Дата выхода, количество серий и актерский состав американских «Паразитов» не называются.

Как известно, фильм рассказывает историю бедного семейства Ким, которое постепенно входит в доверие к богачам Паркам и обживается в их доме. Безобидное самозванство приводит к смертельным последствиям.

На днях фильм получил «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм.

Ранее УНИАН сообщал о выходе второго трейлера кинокомикса «Хищные птицы».

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Теги: #сериал#HBO