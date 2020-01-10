HBO снимет мини-сериал по фильму "Паразиты"

На днях картина получила "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм.

Южнокорейский фильм «Паразиты» станет основой для нового мини-сериала HBO.

Об этом сообщает Variety.

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Дата выхода, количество серий и актерский состав американских «Паразитов» не называются.

Как известно, фильм рассказывает историю бедного семейства Ким, которое постепенно входит в доверие к богачам Паркам и обживается в их доме. Безобидное самозванство приводит к смертельным последствиям.

На днях фильм получил «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм.

Ранее УНИАН сообщал о выходе второго трейлера кинокомикса «Хищные птицы».