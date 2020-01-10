HBO снимет мини-сериал по фильму "Паразиты"
16:41, 10 января 2020Кино и музыка
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На днях картина получила "Золотой глобус" как лучший иностранный фильм.
Проект разрабатывает режиссер оригинальной версии Пон Джун-хо / скриншот
Южнокорейский фильм «Паразиты» станет основой для нового мини-сериала HBO.
Об этом сообщает Variety.
Читайте такжеОпубликован трейлер фильма "Новые мутанты" - хоррора во вселенной "Людей Икс" (видео)Проект разрабатывают режиссер оригинальной версии Пон Джун-хо и постановщик Адам МакКей («Власть», «Игра на понижение»).
Дата выхода, количество серий и актерский состав американских «Паразитов» не называются.
Как известно, фильм рассказывает историю бедного семейства Ким, которое постепенно входит в доверие к богачам Паркам и обживается в их доме. Безобидное самозванство приводит к смертельным последствиям.
На днях фильм получил «Золотой глобус» как лучший иностранный фильм.
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