Появился второй трейлер кинокомикса "Хищные птицы" (видео)

Картина выйдет на мировые экраны 6 февраля 2020 года.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала второй трейлер предстоящего кинокомикса «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».

Читайте такжеВышел трейлер фэнтезийного хоррора "Гретель и Гензель" (видео)Ролик был опубликован 9 января на YouTube-канале компании.

Картину снимает режиссер Кэти Янь.

В фильме главная героиня (Марго Робби) будет переживать из-за расставания с Джокером, нападать на полицейские участки, объединяться с другими персонажами комикс-вселенной DC и противостоять преступникам, которыми руководит Чёрная Маска.

На мировые экраны картина выйдет 6 февраля 2020 года, в прокат ее выпустит студия «Уорнер Бразерс Пикчерз».

Ранее УНИАН сообщал, что Warner Bros. будет использовать искусственный интеллект для оценки вероятности успеха новых фильмов.