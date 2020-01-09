Появился второй трейлер кинокомикса "Хищные птицы" (видео)
18:58, 09 января 2020Кино и музыка
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Картина выйдет на мировые экраны 6 февраля 2020 года.
Главную роль исполняет австралийская актриса Марго Робби / скриншот
Кинокомпания Warner Bros. опубликовала второй трейлер предстоящего кинокомикса «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн».
Читайте такжеВышел трейлер фэнтезийного хоррора "Гретель и Гензель" (видео)Ролик был опубликован 9 января на YouTube-канале компании.
Картину снимает режиссер Кэти Янь.
В фильме главная героиня (Марго Робби) будет переживать из-за расставания с Джокером, нападать на полицейские участки, объединяться с другими персонажами комикс-вселенной DC и противостоять преступникам, которыми руководит Чёрная Маска.
На мировые экраны картина выйдет 6 февраля 2020 года, в прокат ее выпустит студия «Уорнер Бразерс Пикчерз».
Ранее УНИАН сообщал, что Warner Bros. будет использовать искусственный интеллект для оценки вероятности успеха новых фильмов.
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