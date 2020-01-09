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Появился второй трейлер кинокомикса "Хищные птицы" (видео)

18:58, 09 января 2020
Кино и музыка
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Главную роль исполняет австралийская актриса Марго Робби / скриншот

Читайте такжеВышел трейлер фэнтезийного хоррора "Гретель и Гензель" (видео)Ролик был опубликован 9 января на YouTube-канале компании.

Картину снимает режиссер Кэти Янь.

В фильме главная героиня (Марго Робби) будет переживать из-за расставания с Джокером, нападать на полицейские участки, объединяться с другими персонажами комикс-вселенной DC и противостоять преступникам, которыми руководит Чёрная Маска.

На мировые экраны картина выйдет 6 февраля 2020 года, в прокат ее выпустит студия «Уорнер Бразерс Пикчерз».

Ранее УНИАН сообщал, что Warner Bros. будет использовать искусственный интеллект для оценки вероятности успеха новых фильмов.

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Теги: #кино#комиксы