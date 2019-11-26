Дэйн ДеХаан сыграет с Джулианной Мур в сериале "История Лизи" по Стивену Кингу

ДеХаан сыграет Джима Дули - большого поклонника писателя Скотта. Мужчина очень сильно хочет заполучить неопубликованные работы автора.

Дэйн ДеХаан ("Валериан и город тысячи планет") присоединился к актерскому составу сериала "История Лизи" от Apple TV+, основанного на одноименном романе Стивена Кинга.

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В центре сюжета триллера окажется женщина по имени Лизи Лэндон, которую сыграет Джулианна Мур. Действие ленты развернется спустя два года после смерти мужа героини, известного писателя Скотта Лэндона (Клайв Оуэн). Многие люди хотят купить у нее рукописи мужа, но она отказывается, передае 112.ua со ссылкой на Deadline.

ДеХаан сыграет Джима Дули - большого поклонника Скотта. Мужчина очень сильно хочет заполучить неопубликованные работы автора. Для достижения своей цели фанат готов пойти на многое.

Продюсером восьмисерийного проекта выступит Джей Джей Абрамс. Сам Кинг займется сценарием и продюсированием проекта. Режиссером выступит Пабло Ларраин.

О дате релиза сериала "История Лизи" пока не сообщается.