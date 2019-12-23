Появился трейлер драмы "Правда" с Катрин Денев и Жюльетт Бинош

Премьера картины запланирована на февраль 2020 года.

В сети появился трейлер семейной драмы "Правда", который был фильмом-открытием Каннского кинофестиваля в этом году.

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Главные роли в картине сыграли Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итан Хоук. Режиссером выступил Хирокадзу Корээда.

В фильме рассказывается история увядающей звезды Фабьен (Денев), к которой с визитом приезжает дочь Люмир (Бинош), ее муж (Хоук) и ребенок. Воссоединение быстро перерастает в конфликт, передает 112.ua. Параллельно Фабьен получает роль в новом научно-фантастическом фильме про женщину, которая никогда не стареет.

Премьера картины запланирована на февраль 2020 года.