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Появился трейлер драмы "Правда" с Катрин Денев и Жюльетт Бинош

12:56, 23 декабря 2019
Кино и музыка
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Премьера картины запланирована на февраль 2020 года \ скриншот с видео

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Главные роли в картине сыграли Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итан Хоук. Режиссером выступил Хирокадзу Корээда.

В фильме рассказывается история увядающей звезды Фабьен (Денев), к которой с визитом приезжает дочь Люмир (Бинош), ее муж (Хоук) и ребенок. Воссоединение быстро перерастает в конфликт, передает 112.uaПараллельно Фабьен получает роль в новом научно-фантастическом фильме про женщину, которая никогда не стареет.

Премьера картины запланирована на февраль 2020 года.

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Теги: #фильм