Появился трейлер драмы "Правда" с Катрин Денев и Жюльетт Бинош
12:56, 23 декабря 2019Кино и музыка
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Премьера картины запланирована на февраль 2020 года.
Премьера картины запланирована на февраль 2020 года \ скриншот с видео
В сети появился трейлер семейной драмы "Правда", который был фильмом-открытием Каннского кинофестиваля в этом году.
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Главные роли в картине сыграли Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итан Хоук. Режиссером выступил Хирокадзу Корээда.
В фильме рассказывается история увядающей звезды Фабьен (Денев), к которой с визитом приезжает дочь Люмир (Бинош), ее муж (Хоук) и ребенок. Воссоединение быстро перерастает в конфликт, передает 112.ua. Параллельно Фабьен получает роль в новом научно-фантастическом фильме про женщину, которая никогда не стареет.
Премьера картины запланирована на февраль 2020 года.
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