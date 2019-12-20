Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года по версии IMDb

Как пояснили в IMDb, рейтинг формировали на основе данных по просмотрам страниц фильмов на сайте.

Крупнейшая в мире база данных по фильмам и кинематографистам Internet Movie Database (IMDb) опубликовал список самых ожидаемых кинокартин 2020 года.

Соответствующий пресс-релиз доступен на сайте, передает РБК.

Первое место занял приключенческий фильм "Хищные птицы" китайско-американского режиссера Кэти Ян. Одну из главных ролей в фильме исполнит австралийская актриса Марго Робби.

Второе место досталось фильму "Соник в кино" режиссера Джеффа Фаулера, где совместят игру актеров и анимацию.

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На третьем месте расположился боевик "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински в главной роли с Томом Крузом.

Кроме того, в десятку попали "Не время умирать", "Черная вдова", "Мулан", "Чудо-женщина: 1984", "Дюна", "King’s Man: Начало" и "Форсаж 9".

Как пояснили в IMDb, рейтинг формировали на основе данных по просмотрам страниц фильмов на сайте.

Напомним, ранее IMDb опубликовала рейтинг лучших сериалов 2019 года, которые были наиболее популярны среди пользователей.