Стало известно, на когда намечена премьера фильма "Матрица-4"
09:08, 12 декабря 2019Кино и музыка
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В фильме сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Нео и Тринити).
Киану Ривз \ REUTERS
Кинокомпания Warner Bros. анонсировала дату выхода четвертой части фильма «Матрица».
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Премьера запланирована на 21 мая 2021 года, сообщает Variety.
В фильме сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Нео и Тринити), а также Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис. Режиссером будет Лана Вачовски.
В августе 2019 года в Warner Bros. подтвердили создание продолжения культового фильма. Тогда сообщалось, что съемки картины намечены на середину 2020 года. Детали сценария не разглашались.
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