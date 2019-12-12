Стало известно, на когда намечена премьера фильма "Матрица-4"

В фильме сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Нео и Тринити).

Кинокомпания Warner Bros. анонсировала дату выхода четвертой части фильма «Матрица».

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Премьера запланирована на 21 мая 2021 года, сообщает Variety.

В фильме сыграют Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (Нео и Тринити), а также Яхья Абдул-Матин II, Джессика Хенвик и Нил Патрик Харрис. Режиссером будет Лана Вачовски.

В августе 2019 года в Warner Bros. подтвердили создание продолжения культового фильма. Тогда сообщалось, что съемки картины намечены на середину 2020 года. Детали сценария не разглашались.