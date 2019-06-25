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Темнокожий Нео: появились первые подробности новой "Матрицы"

07:28, 25 июня 2019
Кино и музыка
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Вместо Киану Ривза роль Нео исполнит Майкл Бакари Джордан / Cocktailsandcocktalk

Об этом сообщает The Source.

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Джордан известен по ролям в фильмах «Черная пантера», «Фантастическая четверка», «Крид: Наследие Рокки» сериалах «Доктор Хаус», «Клан Сопрано» и других.

Предполагается, что старт съемок фильма с рабочим названием Project Ice Cream начнется в 2020 году в Чикаго.

Режиссерами картины могут стать сестры Лана и Лилли Вачовски, которые сняли оригинальную трилогию.

Ранее сообщалось, что сестры Лана и Лилли Вачовски хотят переснять свою трилогию «Матрица», которая появилась на экранах 20 лет назад.

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Теги: #фильмы#Матрица зеленый код трилогия Вачовски