Warner Bros. подтвердила съемки четвертой «Матрицы» с Киану Ривзом и Кэри-Энн Мосс

Лана Вачовски напишет сценарий, а также выступит продюсером и режиссёром фильма.

Warner Bros. запустила в производство продолжение «Матрицы». Киану Ривз и Кэрри Энн-Мосс вернутся к ролям Нео и Тринити, а режиссёром выступит Лана Вачовски.

Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на председателя правления Warner Bros. Тоби Эммериха.

Лана Вачовски напишет сценарий, а также выступит продюсером и режиссёром фильма. Над историей также будут работать Александар Хермон и Дэвид Митчелл — сценаристы Sense8, одного из последних проектов Вачовски.

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Съёмки картины планируют начать в 2020 году. Предыдущие три части, вышедшие в 1999 и 2003 годах, собрали 1,6 миллиардов долларов в международном прокате.

Как отметили в Variety, студия давно пыталась вернуться к «Матрице», но разработку продолжения усложняла сложная структура владения правами. Однако процесс ускорился на фоне успешных сборов «Джона Уика 3», «Истории Игрушек 4», и сценария от Вачовски, который заставил руководство студии и Киану Ривза задуматься о возможном возвращении.