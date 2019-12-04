Не время умирать: опубликован первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде
В сети опубликован первый трейлер 25 фильма о британском шпионе Джеймсе Бонде – «Не время умирать».
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К культовой роли в пятый раз вернется Дэниел Крэйг. Вместе с Крэйгом в картине играют Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис.
Кроме того, номер агента 007 передадут новому персонажу, которого сыграет британская актриса Лашана Линч. Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемной рапсодии" Рами Малек.
Согласно сюжету, Бонд отошел от службы и наслаждается беззаботной жизнью на Ямайке.
Все меняется, когда его старый друг из ЦРУ просит британца о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается гораздо более опасной, чем ожидалось. Бонд выходит на след загадочного злодея, вооруженного опасными новыми технологиями.
Фильм выйдет на экраны 8 апреля 2020 года.
Напомним, новость о том, что агента 007 в новом фильме "бондианы" сыграет чернокожая женщина не на шутку разозлила фанатов франшизы.