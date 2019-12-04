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Не время умирать: опубликован первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде

15:55, 04 декабря 2019
Кино и музыка
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Новая часть "бондианы" выйдет в 2020 году / Скриншот - Youtube, James Bond 007

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К культовой роли в пятый раз вернется Дэниел Крэйг. Вместе с Крэйгом в картине играют Рэйф Файнс, Леа Сейду, Бен Уишоу, Наоми Харрис.

Кроме того, номер агента 007 передадут новому персонажу, которого сыграет британская актриса Лашана Линч. Злодея в новой части бондианы сыграет звезда "Богемной рапсодии" Рами Малек. 

Согласно сюжету, Бонд отошел от службы и наслаждается беззаботной жизнью на Ямайке.

Все меняется, когда его старый друг из ЦРУ просит британца о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается гораздо более опасной, чем ожидалось. Бонд выходит на след загадочного злодея, вооруженного опасными новыми технологиями.  

Фильм выйдет на экраны 8 апреля 2020 года.

Напомним, новость о том, что агента 007 в новом фильме "бондианы" сыграет чернокожая женщина не на шутку разозлила фанатов франшизы.

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Теги: #фильмы#Джеймс Бонд