Назван гонорар Ротару на новогодних корпоративах в России
10:22, 28 ноября 2019Кино и музыка
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Эта сумма не включает в себя расходы на транспорт для группы, проживание и суточные.
Cофия Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official
Гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в декабре в Москве составляет 60 тысяч долларов.
Об этом рассказал директор одного из промоутерских агентств, пишет «Комсомольская правда».
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По его словам, эта сумма не включает в себя расходы на транспорт для группы, проживание и суточные.
«Транспортные расходы по смете для корпоратива составили: 15040 долларов (962 тысячи рублей). Но шла речь и о возможных скидках - все обсуждается», - сказал он.
Напомним, ранее у Софии Ротару пожаловались на травлю из-за российской "Песни года".
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