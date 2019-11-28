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Назван гонорар Ротару на новогодних корпоративах в России

10:22, 28 ноября 2019
Кино и музыка
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Cофия Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official

Об этом рассказал директор одного из промоутерских агентств, пишет «Комсомольская правда».

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По его словам, эта сумма не включает в себя расходы на транспорт для группы, проживание и суточные.

«Транспортные расходы по смете для корпоратива составили: 15040 долларов (962 тысячи рублей). Но шла речь и о возможных скидках - все обсуждается», - сказал он.

Напомним, ранее у Софии Ротару пожаловались на травлю из-за российской "Песни года".

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Теги: #София Ротару