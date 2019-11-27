Названа дата выхода сериала "Новый Папа" с Джудом Лоу и Джоном Малковичем

В новом сериале также появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

Телеканал HBO после презентации второго тизера назвал дату выхода сериала Паоло Соррентино "Новый Папа", главные роли в котором сыграли Джуд Лоу и Джон Малкович.

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Премьера сериала состоится 13 января 2020 года, передает 112.ua со ссылкой на The Wrap. В новом сериале также появятся Мэрилин Мэнсон и Шэрон Стоун.

Новый сериал не будет вторым сезоном "Молодого Папы" (2016), где Джуд Лоу сыграл вымышленного персонажа Ленни Белардо - итальянца, рожденного в США и ставшего Папой Римским Пием XIII. Как сообщалось ранее, действие будет происходить в той же "вселенной современных Пап". По сюжету "Нового Папы", Ленни Белардо находится в коме, поэтому Ватикан находится в поисках нового Папы.

Представлен также постер нового сериала.