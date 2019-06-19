Стало известно, будет ли второй сезон сериала "Чернобыль" от НВО

Многих зрителей интересует вопрос, будет ли второй сезон культового сериала от НВО.

Если смотреть сериал через НВО, там написано: "Чернобыль, первый сезон". Поэтому сценарист и продюсер ленты Крейг Мезин ответил на вопрос, будет ли следующий сезон.

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"Нет, я думаю, мы рассказали эту историю так хорошо, как могли. И очень важно оставить ее именно такой", - рассказал он в интервью ТСН.

"Правда в том, что для меня это больше, чем просто сериал. Я думаю, это так для многих - это история настоящих людей, которые жили и умирали. Очень важно вовремя остановиться, не заигрывать с этой историей", - добавил продюсер "Чернобыля".

По его словам, о Чернобыле он сказал все, что хотел.

Как сообщалось, сериал "Чернобыль" от HBO, который стал самым рейтинговым телевизионным сериалом в рейтинге IMDb, показали 18 июня в 20:45 на телеканале "1+1".