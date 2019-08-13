Хеллен Миррен, Дуэйн Джонсон и Джеймс МакЭвой: HBO показала трейлер будущих телепремьер (видео)

На экраны вернутся "Мир Дикого Запада", "Двойка" с Джеймсом Франко, "Наследники" с Рори Калкиным, "Футболисты" с Дуэйном Джонсоном и другие.

Канал HBO представил промо-ролик с отрывками из сериалов нового телесезона. В видео показаны как продолжения уже популярных шоу, так и кадры из новых проектов.

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В частности, на экраны вернутся "Мир Дикого Запада", "Двойка" с Джеймсом Франко, "Наследники" с Рори Калкиным, "Футболисты" с Дуэйном Джонсоном и другие.

Кроме того, на НВО выйдут сериалы "Екатерина Великая" с Хелен Миррен, "Хранители", "Праведные Джемстоуны".

Также в промо-ролике показаны кадры из "Молодого Папы" Паоло Соррентино, "Аутсайдера".

Как сообщал УНИАН, повзрослевший Кевин из "Один дома" забавно "потроллил" идею переснять фильм.