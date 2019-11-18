В Харькове разгорелся скандал вокруг выступления Ирины Билык (видео)

Расстроена такой организацией концерта и сама артистка.

В Харькове люди выложили за билеты больше тысячи гривень, но видели певицу Ирину Билык лишь 10 минут в конце концерта.

Читайте такжеСофия Ротару после прошлогоднего отказа снова поедет в Москву на "Песню года"

Люди утверждают - их нагло обманули. Но организаторы уверяют: зрители просто невнимательно смотрели афишу, говорится в сюжете ТСН.

Зрители попали на концерт детских коллективов. Люди начали выходить из зала посреди концерта. Обманутыми почувствовали себя и другие ценители культуры - кроме Билык, ждали танцора Григория Чапкиса.

Расстроенная такой организацией концерта и Ирина Билык, но уверяет: о сольном концерте речь не шла, договоренности ограничивались тремя песнями.

По поводу этой ситуации зрители обратились в полицию, а вот организаторы говорят, что деньги зрителям за концерт возвращать не собираются.

Ранее сообщалось, что у известной украинской певицы Ирины Билык 15 октября умер отец.