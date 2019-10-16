В семье известной украинской певицы случилось горе (видео)

Трагедия в семье исполнительницы произошла 15 октября.

Переглянути цей допис в Instagram Народитися і піти в один день. Я буду сумувати, тато Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna) 15 Жов 2019 р. о 9:00 PDT

У известной украинской певицы Ирины Билык во вторник, 15 октября, умер отец.

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Об этом рассказала сама артистка, опубликовав видео со своими родителями на странице в Instagram.

Это произошло, по словам певицы, в день рождения мужчины. "Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", – написала Билык.

Соболезнования исполнительнице в комментариях под постом высказали, в частности, Алина Гросу и Филипп Киркоров.

Ранее исполнитель песни "Снег кружится", певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания.