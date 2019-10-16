В семье известной украинской певицы случилось горе (видео)
10:29, 16 октября 2019Звезды
675 0
Трагедия в семье исполнительницы произошла 15 октября.
Народитися і піти в один день. Я буду сумувати, тато
У известной украинской певицы Ирины Билык во вторник, 15 октября, умер отец.
Читайте такжеУмер актер сериала "Беверли-Хиллз"
Об этом рассказала сама артистка, опубликовав видео со своими родителями на странице в Instagram.
Это произошло, по словам певицы, в день рождения мужчины. "Родиться и уйти в один день. Я буду скучать, папа", – написала Билык.
Соболезнования исполнительнице в комментариях под постом высказали, в частности, Алина Гросу и Филипп Киркоров.
Ранее исполнитель песни "Снег кружится", певец и музыкант Юрий Петерсон умер на 72-м году жизни из-за онкологического заболевания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter