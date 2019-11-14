"Приключение только начинается": Netflix продлил сериал "Ведьмак"
10:38, 14 ноября 2019Кино и музыка
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Премьера сериала запланирована на декабрь текущего года.
Сериал "Ведьмак" основан на серии книг Анджея Сапковского / soyuz.ru
Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон еще до премьеры первого, которая состоится в декабре этого года.
Читайте такжеCериал "Друзья" может получить продолжениеОб этом сообщается на странице стримингового сервиса в Twitter, где опубликовано изображение двух мечей.
«Приключение Геральта только начинается... «Ведьмак» продлен на второй сезон!» – говорится в сообщении.
Как известно, сериал «Ведьмак» основан на серии книг Анджея Сапковского. В главных ролях, в частности, снялись Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра.
Ранее УНИАН сообщал, что Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак».
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