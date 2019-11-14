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"Приключение только начинается": Netflix продлил сериал "Ведьмак"

10:38, 14 ноября 2019
Кино и музыка
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Сериал "Ведьмак" основан на серии книг Анджея Сапковского / soyuz.ru

Читайте такжеCериал "Друзья" может получить продолжениеОб этом сообщается на странице стримингового сервиса в Twitter, где опубликовано изображение двух мечей.

«Приключение Геральта только начинается... «Ведьмак» продлен на второй сезон!» – говорится в сообщении.

Как известно, сериал «Ведьмак» основан на серии книг Анджея Сапковского. В главных ролях, в частности, снялись Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра.

Ранее УНИАН сообщал, что Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак».

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Теги: #сериал#сериалы Netflix