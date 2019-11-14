"Приключение только начинается": Netflix продлил сериал "Ведьмак"

Премьера сериала запланирована на декабрь текущего года.

Netflix продлил сериал «Ведьмак» на второй сезон еще до премьеры первого, которая состоится в декабре этого года.

Читайте такжеCериал "Друзья" может получить продолжениеОб этом сообщается на странице стримингового сервиса в Twitter, где опубликовано изображение двух мечей.

«Приключение Геральта только начинается... «Ведьмак» продлен на второй сезон!» – говорится в сообщении.

Как известно, сериал «Ведьмак» основан на серии книг Анджея Сапковского. В главных ролях, в частности, снялись Генри Кавилл, Фрейя Алан, Аня Чалотра.

Ранее УНИАН сообщал, что Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак».