"Друзьям" 25 лет: Google спрятал в сети забавные пасхалки к сериалу

Чтобы обнаружить пасхалку, нужно ввести в поисковике имена главных героев: Рейчел Грин, Моника Геллер, Росс Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе или Чендлер Бинг.

Ироничные и трогательные пасхалки, посвящённые героям сериала «Друзья», появились в Google. Их сделали к юбилею шоу, первая серия которого вышла на экраны 22 сентября 1994 года.

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Чтобы обнаружить пасхалку, нужно ввести в поисковике имена главных героев: Рейчел Грин, Моника Геллер, Росс Геллер, Джоуи Триббиани, Фиби Буффе или Чендлер Бинг. Рядом с именем персонажа с правой стороны появится интерактивная иконка.

Так, если ввести на странице поиска Рэйчел Грин - появится иконка манекена с париком, щелкните по нему, и вы попадете на страницу результатов поиска изображений для "Рэйчел".

Моника Геллер - ведро для уборки, щелчок на которое вызывает губку, вытирающую ее имя на экране, после чего меняет цвет текста на фиолетовый.

Чтобы услышать знаменитую песню про "вонючего" кота, достаточно вбить Фиби Буффе и нажать на гитару.

Для Джоуи Триббиани выбрали кусок пиццы, нажав на который появится куча другой еды, а также рука, которая забирает ее с криком Joey doesn't share food (Джоуи не делится едой).

Если вбить имя Чендлер Бинг, то появится кожаное кресло. После нажатия из него выскочат цыпленок и утка.

И, наконец, Росс Геллер - иконка с белой кушеткой. Нажмите, и страница наклонится (со звуком из шоу). После четвертого щелчка кушетка ломается.