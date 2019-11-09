Умер автор обложек The Beatles Роберт Фриман
Британский фотограф Роберт Фриман умер в возрасте 82 лет.
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Об этом сообщил музыкант Пол Маккартни на своем сайте. Фриман наиболее известен как автор нескольких обложек к альбомам The Beatles.
«Умер наш дорогой Роберт Фриман. Он был одним из наших любимых фотографов в годы Beatles, он придумал некоторые из наших самых знаковых обложек», - написал музыкант. Он назвал Фримана «величайшим профессионалом» и «творческим и по-настоящему оригинальным мыслителем».
Роберт Фриман начал свою карьеру в Sunday Times. Фриман сделал фотографии для первого календаря Pirelli. Кроме того, он сделал обложки для таких альбомов The Beatles как «Rubber Soul», «Meet The Beatles» и «Help!».
Paul on the sad passing of Robert Freeman: https://t.co/gbz3MtkPSRpic.twitter.com/BMUUVI8EVO— Paul McCartney (@PaulMcCartney) 8 ноября 2019 г.