Анна Седокова "без белья" представила новую песню (видео)
14:17, 25 октября 2019Кино и музыка
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В клипе Анна предстает в соблазнительных позах.
Седокова представила новую песню / Скриншот
Сбежавшая в Россию украинская певица Анна Седокова представила новую песню "Алые губы" и лирик-видео к ней.
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В видеоработе артистка престала в эпатажных нарядах: красной накидке на плечи из перьев и белье нюдового цвета. Сначала кажется, что поп-звезда без бюстгальтера и трусиков. Также в кадре Седокова появляется в ярком платье.
В клипе Анна предстает в соблазнительных позах и демонстрирует весьма смешные танцевальные движения. Пред зрителями она появилась во всеоружии: с ярким макияжем с акцентом на губы.
Ранее популярная украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников новой песней "Иди на жизнь" и минималистичным лирик-видео на нее.
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