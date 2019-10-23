HDrezka и Baskino уже не работают: один из крупнейших пиратских плееров "накрыли"

Moonwalk – один из крупнейших пиратских плееров в мире, библиотека которого составляла 26 тысяч фильмов и 10 тысяч сериалов.

В Нидерландах уничтожили серверы плеера Moonwalk, которым пользовались 80% русскоязычных пиратских сайтов, что, в частности, работали и в Украине. Плеер никогда уже не заработает.

Теперь сервисы пиратского кино и сериалов HDrezka, Baskino, «ГидОнлайн» и Kino Go в Украине недоступны, пишет The Page.

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Moonwalk – один из крупнейших пиратских плееров в мире, библиотека которого составляла 26 тысяч фильмов и 10 тысяч сериалов. За последние месяцы база пополнилась еще на 2,5 тысячи видео.

Чтобы его использовать, пиратам было достаточно просто установить код плеера на страницу сайта. Кроме того, Moonwalk также предлагал помощь в настройке и создании профессиональных пиратских сайтов.

Зарабатывал сервис преимущественно на рекламе нелегальных онлайн-казино.

Сервис прекратил работать с 18 октября.

Вместе с тем издание отмечает, что пираты вряд ли покинут дело и могут перейти на другой плеер. Некоторые из администраторов сайтов это делают уже сейчас: заменяют Moonwalk на Viho или Kodik.

Всего в мире насчитали около 15 пиратских провайдеров CDN.

Как сообщал УНИАН, международный разработчик антивирусного программного обеспечения – словацкая компания ESET обнаружила новые кибератаки, что позволяют воровать виртуальную валюту в сетевых играх.