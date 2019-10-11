На австрийском кинофестивале Viennale впервые покажут программу украинского кино

Все фильмы украинской программы на Viennale созданы при государственной поддержке.

В Вене с 24 октября по 6 ноября будет проходить крупнейший австрийский кинофестиваль Viennale, на котором впервые представят специальную программу украинского кино.

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Как сообщается в Facebook Государственного агентства Украины по вопросам кино, на Viennale будут показаны четыре украинские ленты, которые уже успели завоевать международное признание и стали призерами Венеции, Карловых Вар и Одесского кинофестиваля. В частности:

– полнометражный дебют режиссера Наримана Алиева «Домой»;

– антиутопия «Атлантида» режиссера Валентина Васяновича;

– полнометражный дебют режиссера Антонио Лукіча (Antonio Lukić) «Мои мысли тихие»;

– документальный фильм «Папа – мамин брат» режиссера Вадима Илькова.

Отмечается, что все фильмы украинской программы созданы при государственной поддержке.

Viennale – ежегодный кинофестиваль, который проводится в Вене с 1960 года, аудитория фестиваля составляет более 90 тысяч зрителей

Ранее два украинских фильма «Домой» и «Раскрашенная птица» попали в лонг-лист кинопремии «Оскар» в категории «Международный полнометражный фильм».