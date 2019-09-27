Человек-паук не покинет киновселенную Marvel

К роли Человека-Паука вернется Том Холланд, он появится как в третьем сольнике о супергерое, так и в других фильмах Marvel.

Компании Sony Pictures и Marvel смогли прийти к новому соглашению по совместному использованию персонажа Человека-Паука в своих фильмах.

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Как сообщает Variety, сегодня обе компании сделали совместное заявление о том, что президент Marvel Studios Кевин Файги будет продюсировать третий фильм о Человеке-Пауке в рамках MCU, вместе с Эми Паскаль.

К роли Человека-Паука вернется Том Холланд. В рамках соглашения, Человек-Паук будет также появляться в будущих фильмах Marvel Studios.

Третий фильм о Человеке-Пауке в рамках MCU должен выйти на экраны 16 июля 2021 года.

В августе сообщалось, что Disney и Sony Pictures не смогли прийти к финансовому соглашению по поводу сотрудничества над фильмами о Человеке-пауке. Без сделки глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги, не мог продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, а персонаж не мог появляться в киновселенной Marvel.

По данным источников издания, причиной разрыва сотрудничества стал конфликт из-за сделки. Disney настаивала на договоре, предполагающем 50-процентное участие в финансировании будущих фильмов о Человеке-пауке и половину прибыли от проката.

Sony, снимавшая франшизу, в свою очередь, хотела сохранить прежние условия, по которым Disney получала лишь 5% от сборов за первый день и весь доход от продажи мерчендайза.