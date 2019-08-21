Человек-паук может покинуть киновселенную Marvel

Глава киностудии Marvel Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя.

Disney и Sony Pictures не смогли прийти к финансовому соглашению по поводу сотрудничества над фильмами о Человеке-пауке.

Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel, сообщает РБК со ссылкой на издание Deadline.

По данным источников издания, причиной разрыва сотрудничества стал конфликт из-за сделки. Disney настаивала на договоре, предполагающем 50-процентное участие в финансировании будущих фильмов о Человеке-пауке и половину прибыли от проката.

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Sony, снимавшая франшизу, в свою очередь, хотела сохранить прежние условия, по которым Disney получала лишь 5% от сборов за первый день и весь доход от продажи мерчендайза.

"Мы разочарованы, но уважаем решение Disney о том, что Файги не может оставаться ведущим продюсером следующего боевика о Человеке-пауке. Мы надеемся, что в будущем они изменят свою точку зрения, сейчас же это невозможно", - заявил представитель Sony Pictures.

Последний фильм о супергерое Человеке-пауке вышел в этом году. Он был снят при участии Marvel и собрал в прокате более $1 млрд. Права на использование принадлежат Sony Pictures.

Права на использование персонажа в кино принадлежат Sony, однако в 2015 году Marvel Studios договорилась об использовании Человека-паука в своих фильмах. В картинах киновселенной Marvel роль исполнил Том Холланд.

Ранее УНИАН сообщал, что американская компания Marvel раскрыла секреты относительно будущего своих кинопроектов.