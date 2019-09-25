Появился трейлер украинского исторического триллера о голодоморе "Цена правды"

Премьера ленты запланирована на 28 ноября.

В сети появился официальный трейлер фильма "Цена правды" - исторического триллера, который рассказывает о Голодоморе в Украине 1932-1933 годов.

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Триллер «Гарет Джонс» режиссера Агнешки Холланд – фильм совместного производства Польши (Film Produkcja), Украины (Kinorob) и Великобритании (Boy Jones Films) примет участие в основной конкурсной программе.

Главный герой фильма - валийский репортер Гарет Джонс, который в поисках следующей большой истории попадает в СССР и узнает о голоде на территории Украины.

"Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, жесткая цензура, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Колхоз животных" Джорджа Оруэлла", – говорится в описании к трейлеру.

Премьера фильма в Украине запланирована на 28 ноября.