Джо и Чендлера из "Друзей" признали лучшими экранными друзьями всех времен
Отношения персонажей сериала «Друзья» Мэтта Леблана (Джо) и Мэтью Перри (Чендлер) признали самыми запоминающимися на телевидении и в кино.
Об этом пишет The Sun со ссылкой на результаты опроса к 25-й годовщине со для выхода на экраны «Друзей».
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Дружба Моники и Рейчел из сериала «Друзья» оказалась на второй ступеньке зрительских предпочтений.
Гарри Поттер и Рон Уизли («Гарри Поттер») были третьими в опросе, Вуди и Базз ("История игрушек") попали в 5 лучших.
«Друг – это кто-то особенный, кого мы ценим на протяжении всей нашей жизни. Но немного дружеских отношений столь же совершенны, как в «Друзьях», – заявил менеджер MGallery Hotels UK Алан Бикертон.
Ранее творческая команда сериала заявила в один голос, что перезагружать "Друзей" по образцу «Беверли-Хиллз» не будет.