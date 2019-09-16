Создатели легендарных "Друзей" рассказали, будут ли переснимать сериал

Авторы проекта сошлись в едином мнении относительно будущего сериала.

Творческая команда известного американского сериала «Друзья» заявила в один голос, что перезагружать сериал по образцу «Беверли-Хиллз» не будут.

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Об этом авторы проекта рассказали в интервью Deadline во время тематической панели в Нью-Йорке, посвященной 25-летию со дня выхода сериала на экраны.

«Мы не собираемся его перезагружать. Друзья для многих стали семьей. Но все меняется, когда у вас появляется своя семья, понимаете?», – поделилась соавтор Марта Кауффман.

Такое же мнение высказал другой соавтор сериала Дейвид Крейн.

«Мы сделали шоу, которое хотели сделать. Мы все сделали», – подытожил он.

Ранее на Манхеттене открыли музей с реквизитами из известного американского сериала "Друзья". Помещение музея стилизованы под интерьер квартиры Моники, легендарной кофейне "Central Perk", где собирались герои. Также в музее есть лавка с сувенирами для настоящих фанатов сериала.