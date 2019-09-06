В Нью-Йорке открыли музей, посвященный знаменитому сериалу "Друзья" (фото)

В музее есть лавка с сувенирами для настоящих фанатов сериала.

В Нью-Йорке (США) на Манхеттене открыли музей с реквизитами из известного американского сериала "Друзья".

Об этом пишет The Drum.

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Среди экспонированного реквизита – коричневый диван друзей, гитара Фиби, забавная одежда Джои (что его герой носил, чтобы высмеять Чендлера), индейка, которую носила на голове Моника в эпизоде про День благодарения и много других интересных вещей.

В одной из комнат есть даже целый стенд с прическами Рейчел.

Помещение музея стилизованы под интерьер квартиры Моники, легендарной кофейни "Central Perk", где собирались герои. Также в музее есть лавка с сувенирами для настоящих фанатов сериала.

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