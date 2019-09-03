Автор песни "Третье сентября" раскрыл тайну выбранной даты

Николаев объяснил, что никакого тайного смысла в выбранной дате нет.

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который вместе с Игорем Крутым написал песню "Третье сентября", объяснил, почему выбрал эту дату.

У себя в Instagram Николаев объяснил, что никакого тайного смысла в выбранной дате нет.

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"Мне, как автору текста песни "Третье сентября", конечно, льстит изобилие постов, мемов, хайпов и всевозможных вариаций на тему. Но, должен признаться, за этой датой ничего не стоит, просто строчка идеально легла на мелодию моего друга Игоря Крутого, а потом она обросла сюжетом, драмой и появилось даже второе сентября, где "было всё у нас всерьёз", - написал композитор.

Как сообщал УНИАН, за 26 лет существования песня "3 сентября" стала культовой и превратилась в мем.

Очевидно, что интерес к ней начинает просыпаться в начале сентября. Последние несколько лет это происходит регулярно – пользователи уже 2 сентября пытаются предостеречь себя от традиционных шуток на тему приближения 3 сентября.