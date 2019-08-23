"Москва превратилась в город-призрак": анонсирована экранизация романа "Метро 2033"

Украинская студия 4A Games выпустила по «Метро» несколько успешных компьютерных игр.

Российский телеканал «ТНТ» анонсировал фильм «Метро 2033» по мотивам популярного фантастического Романа Дмитрия Глуховского.

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Как сообщает DTF, за производство ленты отвечают «ТНТ Premier», «ТВ-3» и Central Partnership. Автор романа-первоисточника Дмитрий Глуховский будет консультировать авторов сценария в качестве креативного продюсера.

Ожидается, что съемки начнутся в 2020 году, а на экраны фильм выйдет 1 января 2022 года.

«Метро 2033» – первая книга из цикла пост-апокалиптических романов, действие которых разворачивается после глобальной ядерной войны. Согласно аннотации романа, Москва "превратилась в город-призрак", и немногие выжившие люди прячутся в московском метро.

Вселенная «Метро» дало начало крупной книжной серии, к которой приложили руку множество авторов. Украинская студия 4A Games также выпустила по ней несколько успешных компьютерных игр.