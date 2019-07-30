Тарантино составил плейлист с любимыми песнями из своих фильмов (видео)

В плейлист вошли композиции из таких фильмов как "Бешеные псы", "Убить Билла", "Криминальное чтиво" и "Джанго Освобожденный".

Культовый режиссер Квентин Тарантино составил плейлист из более чем 70 звучавших в его фильмах песен.

Читайте такжеТарантино задумался о выпуске расширенной версии фильма «Однажды в Голливуде»

Плейлист был собран на стриминговом сервисе Spotify. В него вошли как самые узнаваемые композиции (вроде «You Never Can Tell» Чака Берри), так и менее заметные треки. На прослушивание всего плейлиста уйдет более трех часов.

Украинские пользователи не смогут прослушать плейлист на Spotify, так этот сервис в Украине официально не работает. Тем не менее, нужные песни без труда можно найти, например, на Youtube.

Новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» уже вышел в прокат на Западе. В украинских кинотеатрах лента появится 8 августа.

Напомним, на премьере фильма «Однажды в Голливуде» в Каннах Тарантино обвинили в сексизме. Журналистов интересовала причина маленького количества реплик у актрисы Марго Робби, а также жестокое отношение к женщинам в его новой кинокартине.