Тарантино оказался в центре скандала из-за своего нового фильма

Журналистов интересовала причина маленького количества реплик у актрисы Марго Робби, а также жестокое отношение к женщинам в его новой кинокартине.

На премьере фильма «Однажды в Голливуде» в Каннах режиссера Квентина Трантино обвинили в сексизме.

Журналистов интересовала причина маленького количества реплик у актрисы Марго Робби, а также жестокое отношение к женщинам в его новой кинокартине. Об этом сообщает The Guardian.

Режиссер отказывался дискутировать на подобные темы и заявил, что отрицает все обвинения представителей СМИ в сексизме.

Читайте такжеУбийство жены Полански сектой Мэнсона: появился первый трейлер нового фильма Тарантино (видео)

Он заявил, что подобные разговоры могут испортить зрителям впечатления от кинопросмотра.

Марго Робби, сыгравшая роль жены Романа Полански Шэрон Тейт отреагировала на подобные заявления более мягко.

«Я думаю, что экранные сцены показывают, что мой персонаж может быть прекрасно раскрыт и без слов», — заявила актриса.

«Однажды в Голливуде» является главным фильмом фестиваля. Многие кинокритики высоко оценили долгожданную новую работу Тарантино.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter