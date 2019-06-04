Вышла пятая серия сериала "Чернобыль": где смотреть онлайн (видео)

Последняя серия сериала "Чернобыль" называется "Вечная память".

Телеканал HBO 3 июня представил пятую серию сериала "Чернобыль" об аварии на Чернобыльской АЭС.

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Пятый эпизод вышел на экраны под названием "Вечная память". В последнем эпизоде создатели сериала попытались ответить на вопрос, почему произошла трагедия.

"Валерий, Борис и Ульяна будут рисковать своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле", - говорится в описании к тизеру последней серии сериала.

Где смотреть сериал "Чернобыль" онлайн

В Украине он доступен для легального просмотра на стриминговых платформах oll.tv, megogo.net, sweet.tv, divan.tv с подпиской, включающий коллекцию "Амедиатека", пишет "Обозреватель".

Ранее в сериале "Чернобыль" американского канала HBO внимательный зритель заметил досадный киноляп. Так, в одном из кадров 4 эпизода сериала обнаружили"привет из будущего" - памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции.