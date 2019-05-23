Мадонна выпустила клип после громкого скандала на Евровидении (видео)

В клипе Мадонна предстает в красных латексных брюках и пестрой блузе, танцуя в помещении.

Американская певица Мадонна на своем YouTube-канале презентовала клип на песню Crave. Трек исполнительница записала вместе с рэпером Swae Lee.

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Большая часть сцен - черно-белые. В цветных эпизодах Мадонна предстает в красных латексных брюках и пестрой блузе, танцуя в помещении.

Как сообщал УНИАН, ранее Мадонна спровоцировала громкий скандал своим выступлением на Евровидении-2019.

Анонсированого перфоменса, который обошелся в 1 миллион долларов, ожидали все зрители Евровидения-2019. Поэтому выход Мадонны на сцену конкурса вызвал настоящий фурор.

Во время эффектного выступления Мадонна подняла вопрос палестино-израильского конфликта: двое танцоров поп-дивы вышли на сцену в наряде, на которых виднелись соответствующие флаги. При этом артисты обнимались, что восприняли как намек на завершение конфликта.

Организаторы Евровидения-2019 сразу же прокомментировали скандальный номер. По их словам, конкурс не является политизированным, а такой кульминационный момент не был показан на репетициях. Видео выступления не опубликовали ни на официальной странице Евровидения в Twitter, ни на YouTube.

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