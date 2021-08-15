19 августа православные верующие будут отмечать Яблочный Спас.

В народе праздник 19 августа называется Яблочный Спас, но на самом деле эта дата - Преображение Господне. Это один из 12 крупнейших христианских праздников. Посвящен тому дню, когда Иисус преобразился перед своими учениками на горе Фавор. Подробно об истории праздника Преображение Господне мы рассказывали в прошлой статье.

Праздник Яблочный Спас - традиции дня

В народе этот праздник связан с урожаем. Еще в дохристианских верованиях люди отмечали дату в календаре и устраивали торжества. Была традиция - освящать в церкви не только фрукты, но и лекарственные снадобья, растения, овощи. Люди также перевязывали красной лентой последние несжатые колосья - вязали Дедову (Велесову) бороду.

Читайте такжеЧто святят в церкви на Яблочный Спас: список разрешенных продуктовСчиталось, что таким образом люди благодарят Богов за хороший урожай. В современном мире прихожане в церкви святят яблоки, сливы, груши , пчелиные соты и любые другие дары природы.

Считается, что до Спаса нельзя есть фрукты, иначе умершие на том свете яблоки не попробуют. В этот день принято угощать яблоками нищих и именно 19 августа славяне начинали сбор урожая яблок и делали заготовки на зиму.

Яблочный спас в этом году - что можно и нельзя делать

есть яблоки до того, как их освятили в церкви;

убивать или прогонять насекомых;

заниматься рукоделием, домашними делами или строительством;

ссориться, ругаться и желать зла другим.

На Яблочный Спас можно и нужно печь пироги с яблоками, делать вареники, готовить компоты. Несмотря на то, что праздник приходится на Успенский пост, церковь разрешает съесть немного рыбы и выпить вина.

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Автор: Кристина Кащавцева