Сколько выходных в марте 2022 и как страна будет отмечать Международный женский день - читайте на УНИАН.

Начало марта ознаменуется важным событием - с 1 по 6 число отмечается Масленица 2022 - один из главных христианских праздников. На шестой день славяне встречали Золовкины посиделки - уникальное торжество с множеством интересных традиций. Также нельзя забыть и о 8 марта - дне, когда во всем мире люди отмечают Международный женский день. Подробно о том, какие выходные в марте 2022 ждут украинцев - в материале УНИАН.

Ранее мы составляли лунный календарь стрижек на март 2022.

Выходные в марте - полный перечень

В этом месяце украинцы получат 9 официальных выходных. Большинство из них приурочено к празднику 8 марта. Таким образом, из 31 мартовского дня у нас будут:

Рабочие дни: 1-4,9-11,14-18,21-25,28-31 число.

Выходные дни: 5,6,7,12,13,19,20,26,27 марта.

Из-за того, что в этом году торжество выпадает на вторник, понедельник (7 марта) тоже будет выходным днем. У граждан нашей страны получится отдохнуть целых четыре дня подряд, но отработать один из них придется в субботу 12 марта.

Праздники в марте - список

1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.

3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы.

6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день детского телевидения и радиовещания, Прощеное воскресенье.

7 марта - начало Великого поста.

8 марта - Международный женский день.

Версий о возникновении праздника 8 марта существует великое множество - от "марша пустых кастрюль" до "восстания проституток". История предлагает множество версий, но точно ясно одно - если бы женщины, которые около века назад боролись за свои права, узнали, что сейчас накануне этой даты девушки ходят в салоны красоты и ждут букеты тюльпанов от мужчин, они бы ни за что в это не поверили. В современном мире Международный женский день - повод лишний раз напомнить женщинам об их важности, очаровательности и незаменимой роли в жизни каждого человека на Земле.

9 марта - Международный день ди-джея, День рождения Тараса Шевченко.

12 марта - День землеустроителя Украины.

13 марта - Международный день планетариев.

14 марта - Международный день числа "Пи", День украинского добровольца.

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей.

17 марта - День святого Патрика.

Праздник был основан, как день почитания святого Патрика - ирландского святого покровителя. 17 марта - дата, которая в истории запомнилась, как день принятия христианства в Ирландии и чествования культуры ирландцев. В честь праздника принято устраивать различные фестивали и ярмарки не только в Ирландии, но и по всему миру.

18 марта - Международный день сна.

19 марта - Международный день клиента.

20 марта - День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, День работников ЖЭК, Всемирный день здоровья ротовой полости.

День весеннего равноденствия - дата, которую почитали наши предки. 20 марта они отмечали начало весны и Новый год, наступление которых определяли по солнцу. Именно с этого дня новый сезон активно вступает в свои права и приходит на смену зиме.

21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов.

22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.

23 марта - Всемирный день метеорологии.

24 марта - Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра.

25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День СБУ.

26 марта - День Национальной гвардии Украины, Час Земли.

Час Земли 26 марта - международная акция, которая была создана для того, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам на планете. В этот день активисты призывают выключить электричество с 20:30 до 21:30, как знак приверженности к сохранению планеты.

27 марта - Международный день театра, а также День нефролога.

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