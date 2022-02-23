Начало марта ознаменуется важным событием - с 1 по 6 число отмечается Масленица 2022 - один из главных христианских праздников. На шестой день славяне встречали Золовкины посиделки - уникальное торжество с множеством интересных традиций. Также нельзя забыть и о 8 марта - дне, когда во всем мире люди отмечают Международный женский день. Подробно о том, какие выходные в марте 2022 ждут украинцев - в материале УНИАН.
Ранее мы составляли лунный календарь стрижек на март 2022.
Выходные в марте - полный перечень
В этом месяце украинцы получат 9 официальных выходных. Большинство из них приурочено к празднику 8 марта. Таким образом, из 31 мартовского дня у нас будут:
Рабочие дни: 1-4,9-11,14-18,21-25,28-31 число.
Выходные дни: 5,6,7,12,13,19,20,26,27 марта.
Из-за того, что в этом году торжество выпадает на вторник, понедельник (7 марта) тоже будет выходным днем. У граждан нашей страны получится отдохнуть целых четыре дня подряд, но отработать один из них придется в субботу 12 марта.
Праздники в марте - список
1 марта - Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.
3 марта - Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы.
6 марта - Всемирный день борьбы с глаукомой, Всемирный день детского телевидения и радиовещания, Прощеное воскресенье.
7 марта - начало Великого поста.
8 марта - Международный женский день.
Версий о возникновении праздника 8 марта существует великое множество - от "марша пустых кастрюль" до "восстания проституток". История предлагает множество версий, но точно ясно одно - если бы женщины, которые около века назад боролись за свои права, узнали, что сейчас накануне этой даты девушки ходят в салоны красоты и ждут букеты тюльпанов от мужчин, они бы ни за что в это не поверили. В современном мире Международный женский день - повод лишний раз напомнить женщинам об их важности, очаровательности и незаменимой роли в жизни каждого человека на Земле.
9 марта - Международный день ди-джея, День рождения Тараса Шевченко.
12 марта - День землеустроителя Украины.
13 марта - Международный день планетариев.
14 марта - Международный день числа "Пи", День украинского добровольца.
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей.
17 марта - День святого Патрика.
Праздник был основан, как день почитания святого Патрика - ирландского святого покровителя. 17 марта - дата, которая в истории запомнилась, как день принятия христианства в Ирландии и чествования культуры ирландцев. В честь праздника принято устраивать различные фестивали и ярмарки не только в Ирландии, но и по всему миру.
18 марта - Международный день сна.
19 марта - Международный день клиента.
20 марта - День весеннего равноденствия, Всемирный день Земли, Международный день счастья, День работников ЖЭК, Всемирный день здоровья ротовой полости.
День весеннего равноденствия - дата, которую почитали наши предки. 20 марта они отмечали начало весны и Новый год, наступление которых определяли по солнцу. Именно с этого дня новый сезон активно вступает в свои права и приходит на смену зиме.
21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов.
22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.
23 марта - Всемирный день метеорологии.
24 марта - Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра.
25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, День СБУ.
26 марта - День Национальной гвардии Украины, Час Земли.
Час Земли 26 марта - международная акция, которая была создана для того, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам на планете. В этот день активисты призывают выключить электричество с 20:30 до 21:30, как знак приверженности к сохранению планеты.
27 марта - Международный день театра, а также День нефролога.