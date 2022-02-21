Лунный календарь стрижек подскажет когда лучше всего делать стрижку или укладку.

Луна влияет на все сферы нашей жизни. Человечество издавна наблюдает за земным спутником и ищет на ночном небе ответы на жизненные вопросы. Лунный календарь стрижек подскажет, когда можно красить и стричь волосы, а какие дни не подходят для этого из-за негативного влияния Луны.

Влияние Луны на волосы

В убывающую Луну волосы долго сохраняют форму после укладки и медленно растут. А в растущую Луну волосы непостоянные – быстро растут и не держат форму. Период полнолуния считается лучшим временем для любых работ с волосами: в это время они здоровые и послушные.

Фазы Луны в марте 2022 года

Новолуние - 2 марта.

Растущая луна - 3-17 марта.

Полнолуние - 18 марта.

Убывающая луна - 1 марта, 19-31 марта.

Лунный календарь стрижек на март 2022

Удачные дни для стрижки: 1, 7, 8, 12, 13, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 28 и 29 марта

Для окрашивания: 1, 4, 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 26, 27 и 29 марта

Радикальное изменение прически: 4, 10, 16, 23, 24, 26 марта.

Стрижка для быстрого роста волос: 3-7, 10, 12-17, 19, 22 марта.

Неблагоприятные дни для работ с волосами: 3, 11, 14, 18, 19, 20, 30 марта.

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