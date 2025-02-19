Сегодня Украина празднует День государственного герба: история, поздравления и открытки

Важно знать, когда День государственного герба Украины, ведь он имеет огромное историческое значение для нашего народа.

Сегодня мы отмечаем особый праздник - припадает на 19 февраля День государственного герба Украины. В этот самый день 33 года назад украинский парламент утвердил трезубец одним из символов нашего государства.

Факты о гербе Украины

Трезубец является очень древним символом, поскольку похожий на него знак встречался еще во времена Триполья, около V-III тыс. до н.э.

Четкие изображения оригинального трезубца можно заметить на предметах быта, оружии и деньгах, которые дошли до нас с X века. Более того, это был личный знак Владимира Великого. Трезубец не только чеканился на монетах вместе с портретами князя, но и был на печатях договоров, которые Киевская Русь заключала с другими странами.

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Впоследствии руководители УНР выбрали его в знак соборности нашей страны. Позже он стал символом борьбы украинцев за свободу. Это хорошо понимали в Советском Союзе и запрещали его.

В июне 1991 года, чтобы создать Государственный герб, объявили конкурс. Было предложено сотни вариантов и почти все они включали изображение трезубца. Победителем стала совместная работа, которую представили художник Иван Турецкий и историк-геральдист Андрей Гречила. Их герб соответствовал стилистике трезубца князя Владимира.

День герба Украины - поздравления и открытки

Сегодня важный праздник - День герба! Того самого, что носят на шевронах украинские защитники. Того самого, что прошел сквозь века и сопровождал украинцев на пути, объединяя против агрессора и внешних угроз. Пусть он всегда будет частью нашей свободной страны!

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Поздравляю с Днем украинского герба! Оставайтесь достойными этого величественного символа киевских князей! Пусть наш флаг всегда развевается среди флагов свободных европейских государств, а герб и дальше символизирует тот тяжелый трагический путь, который прошли украинцы, чтобы отстоять право на демократическое будущее и независимость!

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С Днем герба, украинцы! Этот наш символ доказывает, что пройдя сквозь века борьбы и порабощения мы смогли сохранить свое государство! Сейчас, как и много лет назад, мы вынуждены защищать свое право на свободную жизнь от соседнего агрессора. Несмотря на все, мы сильный народ и дождемся мирного неба!

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