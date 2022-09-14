Что отмечают верующие на Крестовоздвижение и что нельзя делать - читайте на УНИАН.

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня - это один из 12 важнейших в христианстве праздников, который отмечается 27 сентября. В 2022 году событие выпадает на вторник. В Крестовоздвижение верующие прославляют одну из самых важных святынь в христианстве - крест, на котором был распят Иисус.

Воздвижение Креста Господня: история праздника

Согласно преданию, в 326 году равноапостольная императрица Елена отправилась в Иерусалим в поисках христианских святынь. Она организовала раскопки на горе Голгофе, где был найдены три креста. На одном из них распяли Иисуса, но какой именно из крестов был Господним - тогда было неясно.

Как говорит предание, эти три креста поочередно прикладывали к больной женщине, и один из крестов исцелил её. Так было определено, какой из крестов был Господним. На месте обнаружения креста был построен Храм Воскресения Христова, где и хранилась одна из частей креста (вторая часть была передана императору Константину).

Строительство храма было закончено в 335 году. 13 сентября 335 года храм освятили, а на 14 сентября (27 - по новому стилю) было решено установить празднование Воздвижения Креста Господня. На это событие съехалось много священников и христиан. Так традиция отмечать Крестовоздвижение 27 сентября закрепилась в церковном календаре. Праздник символизирует победу святой реликвии над злом и несправедливостью.

Сам Животворящий Крест через несколько веков был украден из храма. Его дальнейшая судьба малоизвестна. Вероятно, Господний крест был разделен на множество маленьких частиц и развезен по миру.

Как отмечается Воздвижение Креста Господня

На сам праздник и в течение недели после него проходят церковные службы и богослужения. Верующие могут посетить такую службу и помолиться иконе Животворящего Креста. В течение празднования в храмах выставляют символ Животворящего Креста, и прихожане могут приложиться к святыне. У святыни просят благополучия, крепкого здоровья и защиты от темных сил.

Если нет возможности посетить церковную службу, то можно помолиться и дома. Главное делать это с чистыми помыслами. На Крестовоздвижение можно собраться с семьей за праздничным столом, но блюда должны быть постными.

Что нельзя делать на Крестовоздвижение

На Воздвижение установлен строгий пост, поэтому сегодня нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты. Наши предки считали, что кто сегодня нарушит пост, тот согрешит.

В этот праздник нельзя ругаться матом, ссориться с родными, мстить и завидовать.

Народные приметы сегодня запрещают отправляться в путешествие, ходить в гости и гулять в лесу. Наши предки опасались нечисти и змей, которые, по поверьям, выползают на землю в эту дату. Однако церковь эти запреты не подтверждает.

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