Молитва на Воздвижение Креста Господня поможет донести свои чувства к Богу.

Воздвижение Креста Господня отмечается православными 27 сентября. На Воздвижение верующие читают молитвы о прощении грехов, благословении и исцелении больного. Наши предки считали, что молитва в этот день может исцелить даже смертельно больного человека.

Прочесть молитву можно как в церкви, так и дома, если есть икона. Главное - иметь добрые помысли и искреннюю веру в эффективность молитвы. Сначала прочтите молитвенные слова несколько раз, чтобы не запинаться, затем произнесите вслух и трижды перекреститесь.

Сильные молитвы с Воздвижением Креста Господня

Боже Иисусе Христе, Милостивый наш, на Кресте распятый ради спасения нашего, услышь молитвы наши. Откликнись на просьбы и избавь от грехов и слабостей, веру подрывающих. Умоляю о прощении за поведение свое во всем, что разгневало и расстроило Тебя, Господь мой. Если я в плену гнева и пороков грешил, все свои грехи принимаю. Жить по заветам Божьим соглашаюсь. Зло любое — отрицаю. Не добраться до меня силам дьявольским, не использовать слабости мои во зло. Ограждаю себя знамением крестным, прошу помощи у Спасителя. Да благословит меня Господь на жизнь праведную и счастливую. Аминь.

Кресте честный, хранитель души и телу буди ми: образом своим бесы низлагая, враги отгоняя, страсти упраждняя и благоговение даруя ми, и жизнь, и силу, содействием Святаго Духа и честными Пречистыя Богородицы мольбами. Аминь.

Господи Всемогущий! Сжалься и помоги грешным на земле, благослови на праведную жизнь да прости грехи вольные и невольные. Смиренно молимся Тебе да надеемся на поддержку каждый день. Аминь.

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победы православным Христианом на сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим жительство. Величаем Тя, Живодавче Христе, и чтем Крест Твой Святый, имже нас спасл еси от работы вражия. Животворящий Крест Твоея благости, Егоже даровал еси нам недостойным Господи, Тебе приносим в молитву, спаси люди и град Твой молящийся, Богородицею, Едине Человеколюбче.

Крест Честный, сохрани души праведных, к Богу обращающихся, от всей скверны, дьявольского плена и порока. Спаси и сохрани разум от любого зла. Не позволь вере моей ослабнуть. Возносимые молитвы да услышит Отец наш, да снизойдет Его поддержка и да поможет Он нам в радости и в печали. Аминь.

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