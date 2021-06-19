Ежегодно в день перед Троицей христиане встречают вселенскую поминальную субботу, которая называется Троицкой. В этот день читают молитвы за всех умерших когда-либо христиан. Особенно важно почтить пропавших без вести, погибших в катастрофах и на войне, на чужбине. Ведь эти люди не были достойно погребены.
Напоминаем, что Троица отмечается ровно через 50 дней после Пасхи и всегда празднуется в воскресенье. Суббота перед праздником посвящена поминальному дню. В 2021 году вселенская родительская суббота выпадает на 19 июня.
Традиции Троицкой вселенской родительской субботы
Сегодня в церкви проводится особая литургия в честь всех умерших христиан. Люди, которые потеряли близких, в этот день могут помолиться за упокой души родного человека. Для этого прихожанин пишет имя усопшего на листке и передает священнику. Тогда батюшка помолится за душу погибшего. Сегодня принято давать милостыню и помогать нуждающимся.
Читайте такжеДень медика 2021: дата и интересные факты о профессии, лучшие поздравления к праздникуВ этот день можно прочитать молитву к Троице и попросить вечной жизни для почивших. Часто в этот день семья едет на кладбище и навещает усопших родных, наводит порядок на могилах, высаживает цветы. Это не осуждается церковью, но устраивать поминальный обед и тем более пить алкоголь на кладбище не стоит. Лучше накрыть на стол дома.
Что нельзя делать в поминальный день
- Ни в коем случае сегодня нельзя ругаться, сквернословить, оскорблять друг друга. Этот день призван сплотить родных.
- Не стоит сегодня заниматься делами по дому, шить и вышивать, проводить уборку.
- Нельзя оскорблять погибшего.
- В поминальную субботу не одобряется веселье, пышные застолья и употребление алкоголя. Также нежелательно играть свадьбу сегодня.
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