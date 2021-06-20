В этот день, 20 июня, отмечается один из самых важных православных праздников - Троица.
В Украине Святая Троица является государственным праздником, поэтому по этому случаю предусмотрен выходной. Поскольку этот праздник приходится на воскресенье, выходной переносится на следующий рабочий день. В 2021 году украинцы получат три выходных дня подряд - с 19 по 21 июня.
Традиции Троицы: что можно и нельзя делать
День Троицы в народе еще называют Зелеными праздниками и Пятидесятницей. Она символизирует расцвет природы и начало новой жизни. Поэтому к празднику церкви и дома верующих украшаются разнообразной зеленью.
Читайте такжеВыходные в июле 2021: сколько дней отдыха будет в УкраинеВ этот великий христианский праздник не стоит выполнять какую-либо работу по дому. То же самое касается и работы в поле или на огороде.
Конечно же, в этот день нельзя ссориться и ругаться, в общем не следует думать о плохом – мысли должны быть только добрыми.
Согласно народным приметам, на Троицу не стоит купаться в водоемах, чтобы русалки не затянули на дно.
Поздравления с Троицей в стихах и прозе
***
Троица – праздник большой,
С ним и поздравления,
Желаю сердцем и душой,
Небес благословения!
И жизнь пусть будет золотой,
Без грусти и печали,
И чтобы праздник Троицы Святой,
С душою отмечали!
***
Особый день, особый праздник –
Святая Троица пришла!
И много пожеланий разный –
Любви, душевного тепла!
Тебе желаю вдохновенья,
Прекрасной жизни без забот,
Удачи, счастья – без сомненья!
Пускай всегда во всем везет!
***
Желания сбываются
На Троицу пускай!
Все цели достигаются!
Живи и процветай!
***
Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни всё цвело и хорошело. Счастья, здоровья, радости, благосостояния, мира и добрых чудес.
***
Пускай великая Троица дарует вам сил и терпения, пускай окружит ваш дом благополучием и светом. Желаю укрепить в себе веру, никогда не терять надежду и смотреть на мир только смиренным и добрым взглядом. С праздником!
***
Хочу я с Троицей поздравить,
Хочу я счастья пожелать,
Своей судьбой едино править,
И веру в Бога не терять.
Благополучия большого,
И день с улыбки начинать,
И праздник этот вновь и снова,
Со всей душою отмечать!
***
Тебя хочу я с Троицей
Поздравить всей душой!
Пусть в жизни всё устроится!
Всё будет хорошо!
***
Сегодня, в праздник Троицы,
Хочу вам пожелать:
Пусть будущее строится,
И счастье обретать!
Господь пусть помогает вам
Здоровьем и добром,
Не будет места пусть грехам,
Уютным будет дом!
***
С Троицей! Пускай свет и радость, любовь и счастье войдут в ваш дом. Пускай все невзгоды и проблемы исчезнут и растворятся во тьме. Пускай Господь помогает вам преодолевать все сложности легко и непринужденно. Пусть в вашей душе будет гармония!
***
В праздник Троицы от чистого сердца желаю мирной, доброй, счастливой жизни, в которой не будет ни бед, ни печали. Пусть твоя дорога будет устлана цветами радости, пусть на твоем пути распускаются ветви надежд, пусть Пресвятая Троица пошлет свет благодати и искренней любви для тебя и твоих близких.
С Троицей - картинки и открытки
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