Красивые пожелания по случаю христианского праздника, символизирующего расцвет природы и начало новой жизни.

В этот день, 20 июня, отмечается один из самых важных православных праздников - Троица.

В Украине Святая Троица является государственным праздником, поэтому по этому случаю предусмотрен выходной. Поскольку этот праздник приходится на воскресенье, выходной переносится на следующий рабочий день. В 2021 году украинцы получат три выходных дня подряд - с 19 по 21 июня.

Традиции Троицы: что можно и нельзя делать

День Троицы в народе еще называют Зелеными праздниками и Пятидесятницей. Она символизирует расцвет природы и начало новой жизни. Поэтому к празднику церкви и дома верующих украшаются разнообразной зеленью.

Читайте такжеВыходные в июле 2021: сколько дней отдыха будет в УкраинеВ этот великий христианский праздник не стоит выполнять какую-либо работу по дому. То же самое касается и работы в поле или на огороде.

Конечно же, в этот день нельзя ссориться и ругаться, в общем не следует думать о плохом – мысли должны быть только добрыми.

Согласно народным приметам, на Троицу не стоит купаться в водоемах, чтобы русалки не затянули на дно.

Поздравления с Троицей в стихах и прозе

***

Троица – праздник большой,

С ним и поздравления,

Желаю сердцем и душой,

Небес благословения!

И жизнь пусть будет золотой,

Без грусти и печали,

И чтобы праздник Троицы Святой,

С душою отмечали!

***

Особый день, особый праздник –

Святая Троица пришла!

И много пожеланий разный –

Любви, душевного тепла!

Тебе желаю вдохновенья,

Прекрасной жизни без забот,

Удачи, счастья – без сомненья!

Пускай всегда во всем везет!

***

Желания сбываются

На Троицу пускай!

Все цели достигаются!

Живи и процветай!

***

Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни всё цвело и хорошело. Счастья, здоровья, радости, благосостояния, мира и добрых чудес.

***

Пускай великая Троица дарует вам сил и терпения, пускай окружит ваш дом благополучием и светом. Желаю укрепить в себе веру, никогда не терять надежду и смотреть на мир только смиренным и добрым взглядом. С праздником!

***

Хочу я с Троицей поздравить,

Хочу я счастья пожелать,

Своей судьбой едино править,

И веру в Бога не терять.

Благополучия большого,

И день с улыбки начинать,

И праздник этот вновь и снова,

Со всей душою отмечать!

***

Тебя хочу я с Троицей

Поздравить всей душой!

Пусть в жизни всё устроится!

Всё будет хорошо!

***

Сегодня, в праздник Троицы,

Хочу вам пожелать:

Пусть будущее строится,

И счастье обретать!

Господь пусть помогает вам

Здоровьем и добром,

Не будет места пусть грехам,

Уютным будет дом!

***

С Троицей! Пускай свет и радость, любовь и счастье войдут в ваш дом. Пускай все невзгоды и проблемы исчезнут и растворятся во тьме. Пускай Господь помогает вам преодолевать все сложности легко и непринужденно. Пусть в вашей душе будет гармония!

***

В праздник Троицы от чистого сердца желаю мирной, доброй, счастливой жизни, в которой не будет ни бед, ни печали. Пусть твоя дорога будет устлана цветами радости, пусть на твоем пути распускаются ветви надежд, пусть Пресвятая Троица пошлет свет благодати и искренней любви для тебя и твоих близких.

С Троицей - картинки и открытки

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Автор: Алина Вишневская