7 июня 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать

7 июня – 158-й день года по Григорианскому календарю, до конца года остается 207 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 25 мая Юлианского календаря.

Какой праздник 7 июня 2020

В этот день мир отмечает Всемирный день безопасности пищевых продуктов.

Читайте такжеТроица 2020: традиции, приметы и что нельзя делать в этот праздникВ США празднуют День шоколадного мороженого, День видеомагнитофона, День выживших после рака, в Испании - День республики, в Израиле - День Иерусалима, на Мальте - День мучеников, в Кыргызстане - День финансовых и экономических работников, в Аргентине - День журналиста, в Исландии - День моряков, в Литве - День отца, в Норвегии - День расторжения унии со Швецией, в Перу - День флага, в Венгрии - День учителя, в Словакии - День Меморандума словацкой нации, в Туркменистане - День работников текстильной промышленности, в Украине - День работников водного хозяйства, День работников местной промышленности.

Памятные даты 7 июня, годовщины и события

В 1340 году в этот день в Голландии был основан город Роттердам.

В 1520 году близ Кале – порт у пролива Па-де-Кале, крупнейший по численности населения город департамента Па-де-Кале, он также является ближайшим к Англии населенным пунктом Франции, расстояние по прямой до Британии составляет 34 километра - встретились король Англии Генрих VIII и король Франции Франциск I, которые устроили трехнедельный пир с 10 тысячами придворных. Это гуляние на 10 лет опустошило французскую казну. Его прозвали «Поле золотой парчи».

Читайте такжеДень отца 2020: дата праздника, поздравления, открытки7 июня 1632 был заложен мавзолей Тадж-Махал в Агре, тогдашней столице индийской империи Великих Моголов, в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана. Позже и он был тут похоронен. Строительство продолжалось более 20 лет. Исследователи полагают, что автором проекта этого шедевра мировой архитектуры был сам император Шах-Джахан, с юности увлекавшийся архитектурой и строительством. Вместе с тем, согласно старинным документам, известно и имя главного архитектора - Устад-Ис. В работе принимало участие более 20 000 человек. Кроме индийских мастеров, в ней участвовали лучшие зодчие, приглашенные из Персии, Турции, Самарканда и даже из Венеции. Тадж-Махал полностью выстроен из белого мрамора. Его архитектурный дизайн основан на арабо-мусульманской концепции абсолютной симметрии, где каждый элемент гармонично вписывается в главную структуру сооружения. Здание стоит на высокой квадратной платформе. Главный купол поднимается на 64-метровую высоту и окружен четырьмя малыми куполами. Всю композицию завершают четыре минарета. Изнутри и снаружи мавзолей украшен великолепным растительным орнаментом, а сводчатые переходы – арабской вязью, запечатлевшей в камне тексты некоторых глав из Корана. Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк. Сам Тадж-Махал стоит на западной стороне комплекса, на берегу реки Джамуны. Парк делится на 4 равные части каналами, пересекающимися в центре, а каждая из них, в свою очередь, делится еще на 4 части более узкими каналами.

В 1692 году в этот день произошло землетрясение на Ямайке, вызвавшее цунами, которое уничтожило город Порт-Ройал - главную пиратскую базу в Карибском море. С этого начался закат эпохи пиратства в Вест-Индии.

В 1775 году Соединенные Колонии поменяли свое название на Соединенные Штаты (United States).

В 1903 году в Берлине французский ученый Пьер Кюри объявил об открытии нового химического элемента - полония.

В 1919 году в Нью-Йорке впервые в мире были применены письменные тесты для получения водительских прав.

В 1929 году в соответствии с Латеранскими соглашениями было образовано государство Ватикан.

В 1960 году в Саудовской Аравии женщинам было разрешено получать образование.

В 1965 году корпорация «Sony» представила первый домашний видеомагнитофон - CV-2000. Он тогда стоил 995 долларов.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 июня чтит память и вспоминает третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. В народе день называют Иванов, или Иван - Медвяные росы. Медвяными росами день прозвали за то, что нередко утренние осадки 7 июня бывают сладкими, с медовым привкусом. Люди обращались к святому Иоанну Предтече с просьбой оградить поля и огороды от медвяной росы. С этого дня начинали высеивать поздние яровые. Травники выходили на сбор лекарственных трав. Есть и примета: если 7 июня заболеете, то болеть будете долго, но точно поправитесь.

Что сегодня нельзя делать

Нельзя бегать босиком по траве - заболеете очень серьезной болезнью. Нельзя на росу выпускать и животных. Супругам лучше отказаться от близости, потому что ребенок, который был зачат в этот день, вырастет несообразительным и ленивым.

Приметы на 7 июня

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- сколько утром росы, столько будет льна и конопли;

- поздно зацвела рябина – осенний сезон будет долгим и дождливым;

- на рябине много цвета – уродится лен и овес;

- дождь - август будет холодный и грибов в лесу не найдешь.

7 июня именины

Именины у Ферапонта, Ивана, Виктории, Роберта и Елены.

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