Поздравьте родных с Троицей сегодня. В этом вам пригодятся наши поздравления и картинки.

23 июня в Украине отмечается Троица 2024, известная также как Пятидесятница или Зеленый праздник. Традиционно украинцы в этот день украшают одежду и дом свежими травами и стеблями аира, а также посещают церковное богослужение.

В этот светлый день поздравьте родных и друзей с Пятидесятницей. Красивые поздравления с Троицей и трогательные пожелания обязательно понравятся близким.

Поздравление с Троицей - открытки, стихи и проза

Пусть в светлый праздник Троицы

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Всё к лучшему устроится,

Сомненья ваши прочь уйдут

И сердце успокоится.

Пусть будет на душе светло,

И хорошо, и сладостно,

И Троицы чудесный дух

Её наполнит радостью!

***

С праздником светлой Троицы!

Счастьем пусть дом наполнится.

Мысли все будут чистыми,

Мир станет добрым, искренним.

Будьте святым хранимые,

Пусть будут рядом любимые.

Веры, тепла душевного,

Праздника вам волшебного!

***

Всегда тебя пусть защищают Трое,

Семья живет пусть мире и покое,

В посланьях будут вести лишь благими,

Язык родной найдете вы с чужими.

В душе живет тепло, добро, покой,

Отец, и Сын его и Дух Святой.

***

За окном цветут деревья,

Расцвели цветы -

Праздник Троицы сегодня.

Мира, доброты!

Ведь с небес на землю нашу

Дух Святой придет.

Дарит он благословенье

Всем, кто его ждет.

***

С Троицей вас поздравляю

Счастья и любви желаю,

А еще во всем успеха,

Пенья птиц, улыбок, смеха

И безмерного здоровья

С уваженьем и любовью!

***

Пусть море света и любви,

Тепла, добра и красоты

Приходят каждый день в ваш дом

И дарят счастье всем, кто в нем!

С Днем Троицы! С великим днем!

Пусть ангел вас своим крылом

От бед и слез убережет,

Бог благодать нам ниспошлет!

***

Священный праздник на пороге.

Пускай уходят прочь тревоги,

Пусть зло и беды нас оставят,

Добро пускай не покидает.

Пускай сегодня все на свете

Мы будем счастливы как дети

И проживем хотя бы день

Без зла, без горя и проблем!

***

В праздник этот православный

Я желаю вам добра,

Чтобы Троица святая

В дом благую весть несла!

Чтобы в доме поселились

Вера, радость, благодать,

И пусть всё, о ком молились,

Будут долго здравствовать!

***

Поздравляю со святым христианским праздником Троицы. Пусть лето согреет теплом, а Бог пусть дарует вашему дому мир, добро и благополучие. Желаю радости и света в душе, крепкой веры и надежды на лучшее!

***

С праздником святой Троицы! В этот светлый день пусть вокруг царят любовь и гармония! Пусть Божье благословение будет на всех нас и поможет справиться со всеми невзгодами!

***

С Праздником! Со светлой Троицей! Пусть этот Святой день принесёт в ваши дома мир, благополучие, достаток. В это время, когда души наполняются светом, пусть каждый момент будет полон любви и гармонии. Пусть в ваши семьи придёт Божественная благодать, и пусть в них царят уют, тепло, взаимопонимание. Храни вас Господь!

***

Поздравляю с Троицей и от чистого сердца хочу пожелать, чтобы на душе был всегда покой, а беды обходили десятой дорогой. Пусть волей добрых сил и ангелов тебе удастся найти верный пути к счастью и блаженству!

***

Со светлой Троицей! Желаю тройного счастья и любви в тройном размере! Пусть радостная святая Пятидестяница принесет Украине долгожданную победу и мир!

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