23 июня в Украине отмечается Троица 2024, известная также как Пятидесятница или Зеленый праздник. Традиционно украинцы в этот день украшают одежду и дом свежими травами и стеблями аира, а также посещают церковное богослужение.
В этот светлый день поздравьте родных и друзей с Пятидесятницей. Красивые поздравления с Троицей и трогательные пожелания обязательно понравятся близким.
Поздравление с Троицей - открытки, стихи и проза
Пусть в светлый праздник Троицы
Всё к лучшему устроится,
Сомненья ваши прочь уйдут
И сердце успокоится.
Пусть будет на душе светло,
И хорошо, и сладостно,
И Троицы чудесный дух
Её наполнит радостью!
***
С праздником светлой Троицы!
Счастьем пусть дом наполнится.
Мысли все будут чистыми,
Мир станет добрым, искренним.
Будьте святым хранимые,
Пусть будут рядом любимые.
Веры, тепла душевного,
Праздника вам волшебного!
***
Всегда тебя пусть защищают Трое,
Семья живет пусть мире и покое,
В посланьях будут вести лишь благими,
Язык родной найдете вы с чужими.
В душе живет тепло, добро, покой,
Отец, и Сын его и Дух Святой.
***
За окном цветут деревья,
Расцвели цветы -
Праздник Троицы сегодня.
Мира, доброты!
Ведь с небес на землю нашу
Дух Святой придет.
Дарит он благословенье
Всем, кто его ждет.
***
С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья
С уваженьем и любовью!
***
Пусть море света и любви,
Тепла, добра и красоты
Приходят каждый день в ваш дом
И дарят счастье всем, кто в нем!
С Днем Троицы! С великим днем!
Пусть ангел вас своим крылом
От бед и слез убережет,
Бог благодать нам ниспошлет!
***
Священный праздник на пороге.
Пускай уходят прочь тревоги,
Пусть зло и беды нас оставят,
Добро пускай не покидает.
Пускай сегодня все на свете
Мы будем счастливы как дети
И проживем хотя бы день
Без зла, без горя и проблем!
***
В праздник этот православный
Я желаю вам добра,
Чтобы Троица святая
В дом благую весть несла!
Чтобы в доме поселились
Вера, радость, благодать,
И пусть всё, о ком молились,
Будут долго здравствовать!
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Поздравляю со святым христианским праздником Троицы. Пусть лето согреет теплом, а Бог пусть дарует вашему дому мир, добро и благополучие. Желаю радости и света в душе, крепкой веры и надежды на лучшее!
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С праздником святой Троицы! В этот светлый день пусть вокруг царят любовь и гармония! Пусть Божье благословение будет на всех нас и поможет справиться со всеми невзгодами!
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С Праздником! Со светлой Троицей! Пусть этот Святой день принесёт в ваши дома мир, благополучие, достаток. В это время, когда души наполняются светом, пусть каждый момент будет полон любви и гармонии. Пусть в ваши семьи придёт Божественная благодать, и пусть в них царят уют, тепло, взаимопонимание. Храни вас Господь!
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Поздравляю с Троицей и от чистого сердца хочу пожелать, чтобы на душе был всегда покой, а беды обходили десятой дорогой. Пусть волей добрых сил и ангелов тебе удастся найти верный пути к счастью и блаженству!
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Со светлой Троицей! Желаю тройного счастья и любви в тройном размере! Пусть радостная святая Пятидестяница принесет Украине долгожданную победу и мир!