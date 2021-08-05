Дата празднования Дня Святой Троицы зависит от дня праздника Светлой Пасхи.

В православии существует 12 главных праздников и Троица - один из них. В некоторых источниках встречается и другое название "День сошествия Святого Духа". По этой трактовке сразу ясно, что именно отмечают христиане. Это событие предвещал Христос и именно оно доказало триединство Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

Третье название праздника - "Пятидесятница". Оно означает "50 дней от Пасхи". Ранее мы рассказывали, когда Пасха в 2022 году.

Какого числа троица в 2022 году - дата праздника

Фиксированной даты у торжества нет. Каждый год христиане считают 50 дней от праздника Светлой Пасхи. В 2022-м году Пасху отмечают 24 апреля. Отсчитываем 50 дней, получаем 12 июня - День Святой Троицы.

Католический вариант праздника не совпадает с Пасхой. Верующие западного обряда отмечают Троицу 5 июня.

Троица в 2022 году - история праздника

Согласно преданию, инициаторами торжества стали апостолы Христа - его ученики. Они сказали, что необходимо оставить в истории память о том, как Святой Дух сошел на землю.

Читайте такжеКалендарь 2022 года: какие будут праздники и выходные дни в УкраинеПосле этого события апостолы обрели дар целительства и предсказания. Также они заговорили на нескольких языках, чтобы нести Слово Божие по миру. После этого ученики Христа отправились по миру с проповедями о том, как пострадал Учитель за грехи человеческие.

Официально установили Троицу в 381 году во время созыва II Вселенского собора. Наши предки стали отмечать этот праздник после того, как произошло крещение Руси.

Праздник Святого Духа - традиции дня

Пятидесятница, как и любой другой религиозный праздник, всегда сопровождается службой в храме. Она включает в себя Божественную литургию и Великую вечерню.

В этот день принято украшать дома зеленью, а в храме освящать веточки березы, затем поставив их у себя дома. Береза - главный атрибут Троицы, это дерево олицетворяет силу Святого Духа.

Еще одна традиция - устраивать громкие застолья, приглашая родственников, друзей и соседей. Троица не попадает ни в один пост, поэтому можно смело радовать себя аппетитными лакомствами. Главное блюдо праздника - каравай.

В деревнях также проходят народные гуляния: люди водят хороводы, поют песни и танцуют. Молодые люди на Троицу сватаются, потому что верят в примету: если попросить руки на Пятидесятницу, а обручиться на Покров, то долгая и счастливая семейная жизнь обеспечена.

За два дня до Троицы необходимо провести генеральную уборку дома, ведь на сам церковный праздник что-либо делать строго запрещено. В субботу перед Троицей принято ездить на кладбища и поминать усопших.

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Автор: Кристина Кащавцева