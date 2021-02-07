Сретение является довольно значимым событием для всего христианского мира.

Каждый год в феврале христиане отмечают важный праздник - Сретение Господне. Он относится к числу 12-ти важнейших праздников в православном церковном календаре после Пасхи, ведь для христианского мира Сретение является довольно значимым событием.

Сретение Господне - дата в 2021 году

Праздник Сретения Господня имеет стабильную дату отмечания. Каждый год оно празднуется на 40-й день после Рождества Христова, то есть – 15 февраля. Таким образом, в 2021 году праздник приходится на понедельник.

Что означает "сретение"

Слово "сретение" в переводе с церковнославянского языка означает встречу. Конечно же, речь идет не об обычной, а об особой встрече. Поэтому в названии праздника это слово пишется с большой буквы, а само событие описано в Евангелии от Луки.

История праздника Сретения Господня

Сретение, то есть указанная встреча состоялась на 40-й день после рождения Иисуса Христа. В тот день родители принесли младенца в храм и там маленького Иисуса встретил праведник Симеон. В лице праведника тогда состоялась встреча всего человечества с Богом.

Читайте такжеВыходные в феврале: сколько будем отдыхать в третий месяц зимыСтарец Симеон очень ждал данной встречи, ведь она была напророчена ему ангелом. Произошло это так: во время перевода Священного Писания с еврейского языка на греческий, он увидел в одном из предсказаний, что непорочная дева родит ребенка. Подумав, что это ошибка, праведный Симеон решил исправить "дева" на "жена". Однако в этот момент ему явился ангел и остановил старца, заверив, что пророчество является правильным. При этом ангел добавил, что Симеон будет жить так долго, чтобы самому убедиться в этом.

В ожидании чуда, Симеон прожил более 300 лет. Однажды в храм пришли Мария и Иосиф с маленьким Иисусом. Увидев, как Мария с младенцем восходит по ступеням обители, старец вышел им навстречу. Затем он взял младенца на руки и произнес свою знаменитую песнь: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет для просвещения язычников и славу народа Твоего Израиля".

В тот момент в лице праведного Симеона состоялась радостная встреча всего человечества со Всевышним Богом.

Как празднуют Сретение Господне

В православных храмах 15 февраля проходит особая служба с малым водосвятием. Христиане верят, что освященная на Сретение Господне вода имеет чудодейственную силу. Она может сохраняться длительное время, не теряя своих особых свойств.

Во время богослужения можно попросить у Господа помощи в делах и исполнения желаний. В народе верят, что искренние просьбы будут услышаны и выполнены.

Также на Сретение в церквях освящаются свечи, наделяясь благодатью Господней. Они считаются главным средством для очищения дома, обуздания ссор, лечения души и тела. Их бережно хранят в течение всего года возле икон и зажигают во время домашней молитвы.

Что нельзя делать на праздник Сретения

В день Сретения Господня категорически нельзя ругаться и ссориться.

Читайте такжеЗимние праздники 2021: полный календарь на январь и февральТакже в этот день запрещено заниматься тяжелым физическим трудом, то есть никакого ремонта, переезда, перестановки мебели или строительства.

Не стоит 15 февраля заниматься рукоделием и стирать. Наши предки особенно осторожно относились к "водным" промыслам. Это касалось, в том числе и мытья. Дело в том, что раньше, чтобы помыться, топили баню, а для этого нужно было наколоть дров и наносить воды, что является тяжелым трудом.

Не рекомендовано на Сретение отправляться в дальний путь, так как в старые времена верили, что из-за переменчивой погоды могут возникнуть серьезные неприятности.

Вас также может заинтересовать:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Алина Вишневская