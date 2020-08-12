Вкусный сливовый джем: как приготовить невероятное лакомство на зиму

Аппетитный фруктовый десерт будет замечательным лакомством в холодное время года.

Джем из слив - вкусная сладкая заготовка на зиму. Рецепт его приготовления в домашних условиях довольно прост.

Сливовый джем оценят не только любители попить чайку, он еще будет хорошим наполнением для разного печенья, пирожков или булочек.

Сливовый джем с лимонной кислотой

Сливы - 1 кг

Сахар - 1 кг

Вода - 0,5 ст.

Лимонная кислота - 0,5 ч.л.

Помыть сливы и удалить косточки. Залить их водой и положить на плиту.

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Довести сливы до кипения и варить в течение 15-20 минут.

По истечении указанного времени засыпать в кастрюлю стакан сахара, все перемешать. После того, как он растворится, добавить еще стакан сахара и продолжать эту процедуру до растворения всего сахара.

Затем варить джем на среднем огне, помешивая, примерно 40-45 минут.

Примерно за 5 минут до готовности джема всыпать лимонную кислоту.

Готовый сливовый джем разлить по чистым простерилизованные банкам и закрыть крышками. Дать остыть.

Джем сливовый с пектином

Слива - 1000 г

Сахар - 900 г

Пектин - 10 г

Кардамон - 1 ч. л.

Сливы промыть и удалить косточки. Пробить блендером до однородной консистенции. Добавить в сливовое пюре кардамон.

Далее добавить пектин и сахар. Сливовое пюре размешать и оставить на 30-40 минут. Емкость с пюре отправить на очень медленный огонь. Периодически помешивать его, при необходимости снимать пенку. Варить джем примерно 30-40 минут.

Теплый джем разложить по сухим банкам и остудить. Далее поместить в холодильник до полного остывания.

Сливовый джем с шоколадом

Сливы - 1 кг

Сахар - 400 г

Темный шоколад - 80 г

Сливы тщательно помыть, хорошо высушить. Затем разрезать каждый плод пополам и вынуть косточки.

Переместить сливы в кастрюлю. Засыпать в посуду сахар и хорошо, но аккуратно, перемешать. Накрыть кастрюлю крышкой и оставить на 5-6 часов, чтобы фрукты пустили свой сок и стали мягче.

Положить кастрюлю со сливами на медленный огонь, довести содержимое до кипения и варить 20-30 минут. При этом снимать пенку, которая будет образовываться. Постоянно помешивать сливы с сахаром, чтобы не пригорели. Снять кастрюлю с огня и дать немного остыть.

Далее небольшими порциями перевести сливу из кастрюли в крупное сито и протереть фруктовую часть до состояния пюре.

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Полученное сливовое пюре вернуть в кастрюлю. Шоколад поломать на небольшие кусочки произвольной формы и добавить к сливам. Отправить кастрюлю на плиту и на медленном огне довести до кипения. Варить примерно еще 10 минут на минимальном огне, не забывая периодически помешивать. Снять кастрюлю с джемом с плиты.

Тщательно помыть и стерилизовать банки и крышки в духовке. Перелить горячий джем в банки и сразу закрыть чистыми крышками. Хранить лучше в темном прохладном месте.

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