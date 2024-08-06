Яблочный Спас - народное название церковного праздника Преображение Господне, который входит в число двунадесятых, то есть, двенадцати самых больших. В этом году его впервые отмечают по новому церковному календарю - 6 августа. Что пожелать в этот праздник родным, близким и друзьям - трогательные поздравления с Яблочным Спасом в подборке УНИАН.
Картинки с Яблочным Спасом и поздравления
С Яблочным Спасом!
Надежды, любви,
Радости, счастья,
И Бог вас храни.
Пусть каждый день
Вам успех принесет.
Все нехорошее
Вмиг унесет.
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В светлый праздник Яблочного Спаса желаю благополучия вашей семье, покоя вашим сердцам, душевного подъёма, и пусть жизнь будет щедра на сюрпризы и благословения!
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В Яблочный спас вам желаю здоровья,
Долгих лет жизни, заботы с любовью,
Чтобы не знали вы горя, обид.
Пусть вас Господь от всех бед оградит!
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От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!
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С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!
Красками лета сияют плоды.
Вас с урожаем яблочным новым!
Ясного неба вам, чистой воды!
Сердцем молитва прочитана Богу,
Яблочный пышет на блюде пирог,
Счастья желаю вам, радости много,
Только удачных и добрых дорог!
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Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть Всевышний бережет твой дом от невзгод и бед, тревог и печалей. Пусть терпение, мудрость и искренность принесут свои плоды, сделают жизнь простой и радостной. Пусть наливные яблочки наполняют дом ароматом счастья!
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С Преображением Господним!
Пусть дарит Яблочный вам Спас
Душевный свет, чтоб быть свободней,
И сил большой-большой запас.
Судьбы вам щедрой и здоровья,
Добра, успехов, теплоты.
Пусть весь ваш путь согрет любовью,
Пусть исполняются мечты.
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Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашем доме всегда был мир и покой. Живите дружно и любите друг друга всей душой. Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь много хорошего и унесет все плохое! С Преображением Господним!
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Светлый праздник наступил,
Спасом Яблочным зовется,
Пусть Господь дарует сил
И надежд тем, кто сдается.
Пусть ваш дом согреет свет,
Благодать с небес сольется,
И на много-много лет
Жизнь счастливой остается.
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Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю преобразиться вместе с природой и открыть новую страничку в своей жизни, страничку, в которой не будет печалей. Желаю сладких яблок на столе и счастливых улыбок на лице. Желаю крепкого здоровья всей семье и светлого уюта в доме.
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Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.