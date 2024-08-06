Яблочный Спас в 2024 году отмечают по новому церковному календарю - рассказываем, как поздравить со светлым праздником.

Яблочный Спас - народное название церковного праздника Преображение Господне, который входит в число двунадесятых, то есть, двенадцати самых больших. В этом году его впервые отмечают по новому церковному календарю - 6 августа. Что пожелать в этот праздник родным, близким и друзьям - трогательные поздравления с Яблочным Спасом в подборке УНИАН.

Картинки с Яблочным Спасом и поздравления

С Яблочным Спасом!

Надежды, любви,

Видео дня

Радости, счастья,

И Бог вас храни.

Пусть каждый день

Вам успех принесет.

Все нехорошее

Вмиг унесет.

***

В светлый праздник Яблочного Спаса желаю благополучия вашей семье, покоя вашим сердцам, душевного подъёма, и пусть жизнь будет щедра на сюрпризы и благословения!

***

В Яблочный спас вам желаю здоровья,

Долгих лет жизни, заботы с любовью,

Чтобы не знали вы горя, обид.

Пусть вас Господь от всех бед оградит!

***

От души поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы Господь оберегал тебя и твою семью от горестей и лиха, чтобы жизнь твоя была такой же яркой, сочной, вкусной и сладкой, как спелое яблоко. Здоровья и блага, мира и счастья, любви и добрых чудес!

***

С Яблочным Спасом! Будьте здоровы!

Красками лета сияют плоды.

Вас с урожаем яблочным новым!

Ясного неба вам, чистой воды!

Сердцем молитва прочитана Богу,

Яблочный пышет на блюде пирог,

Счастья желаю вам, радости много,

Только удачных и добрых дорог!

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Пусть Всевышний бережет твой дом от невзгод и бед, тревог и печалей. Пусть терпение, мудрость и искренность принесут свои плоды, сделают жизнь простой и радостной. Пусть наливные яблочки наполняют дом ароматом счастья!

***

С Преображением Господним!

Пусть дарит Яблочный вам Спас

Душевный свет, чтоб быть свободней,

И сил большой-большой запас.

Судьбы вам щедрой и здоровья,

Добра, успехов, теплоты.

Пусть весь ваш путь согрет любовью,

Пусть исполняются мечты.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашем доме всегда был мир и покой. Живите дружно и любите друг друга всей душой. Пусть этот светлый праздник принесет в вашу жизнь много хорошего и унесет все плохое! С Преображением Господним!

***

Светлый праздник наступил,

Спасом Яблочным зовется,

Пусть Господь дарует сил

И надежд тем, кто сдается.

Пусть ваш дом согреет свет,

Благодать с небес сольется,

И на много-много лет

Жизнь счастливой остается.

***

Поздравляю с Яблочным Спасом! Желаю преобразиться вместе с природой и открыть новую страничку в своей жизни, страничку, в которой не будет печалей. Желаю сладких яблок на столе и счастливых улыбок на лице. Желаю крепкого здоровья всей семье и светлого уюта в доме.

***

Ранее мы публиковали церковный календарь на август 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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