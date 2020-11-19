19 ноября во всем мире отмечается Международный мужской день - праздник, посвященный поддержке мужчин всего мира и освещению мужских проблем.
История праздника
Впервые этот праздник отметили в Мальте в 1996 году, а большую популярность он обрел в небольшом островном государстве Тринидад и Тобаго.
В 1999 году доктор Джером Тилуксингх из университета Вест-Индии выступил с инициативой создать День мужчин: «Я понял, что ни один день не является мужским… Некоторые скажут, что есть День отца, но как насчёт мальчиков, подростков и мужчин, которые не являются отцами?»
Днем для праздника доктор выбрал 19 ноября - день рождения его папы. Международный мужской день был признан мировым сообществом и с тех пор отмечается в более чем 80 странах.
Цель праздника: поддержать мужчин всего мира и обратить внимание на проблемы и дискриминацию мужчин в разных социальных и правовых сферах. Создатели праздника хотели отметить мужской положительный вклад в общество, государство, семью, брак; поднять вопросы мужского здоровья и благополучия; и создать мир, где мужчины и женщины будут равны и счастливы.
В этот день принято поздравлять отцов, братьев, сыновей и других родственников, коллег, друзей и знакомых мужского пола.
Поздравления и открытки с Мужским днем
Имею множество причин
Чтобы тебя сейчас поздравить.
Пришел к нам праздник — День мужчин.
День сильных, смелых и галантных.
Не потеряй свой редкий дар
Всегда быть ярким, настоящим.
Пусть не угаснет век пожар
Любви, доверия и счастья.
Хочу поздравить я тебя
Простыми, теплыми словами.
Пусть сохранит тебя судьба
От горя, бед, переживаний.
В Международный день мужчин
Тебе успехов я желаю!
Всегда будь номером один,
Проблем и бед вовек не зная!
Люби, будь близкими любим,
Здоров, улыбчив и силен,
Запомни, ты непобедим,
Всегда будь Богом бережен!
С Международным днем мужчин
Спешу поздравить я тебя.
Ведь ты на свете лишь один.
Похож ты на богатыря.
Желаю счастья и любви.
Чтоб было радости не счесть.
Рискуй, все пробуй и живи.
И будь таким, какой ты есть.
Пусть этот день подарит свет.
Чтоб был ты счастлив, как никто.
Желаю счастья много лет,
Будь духом ты всегда силен.
В Международный мужской день я желаю тебе смелости, силы воли, оптимизма, решительности, упорства, стойкости, мужского обаяния, отличного чувства юмора и внутренней уверенности. Будь успешным мужчиной, удачливым человеком, хорошим другом и верным партнёром в отношениях. Пусть все в твоей жизни складывает так, как ты хочешь и пусть те, кто тебе дорог, любят тебя и заботятся о тебе.
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