Сегодня во всем мире отмечают праздник, посвященный мужской половине человечества.

19 ноября во всем мире отмечается Международный мужской день - праздник, посвященный поддержке мужчин всего мира и освещению мужских проблем.

История праздника

Впервые этот праздник отметили в Мальте в 1996 году, а большую популярность он обрел в небольшом островном государстве Тринидад и Тобаго.

В 1999 году доктор Джером Тилуксингх из университета Вест-Индии выступил с инициативой создать День мужчин: «Я понял, что ни один день не является мужским… Некоторые скажут, что есть День отца, но как насчёт мальчиков, подростков и мужчин, которые не являются отцами?»

Днем для праздника доктор выбрал 19 ноября - день рождения его папы. Международный мужской день был признан мировым сообществом и с тех пор отмечается в более чем 80 странах.

Цель праздника: поддержать мужчин всего мира и обратить внимание на проблемы и дискриминацию мужчин в разных социальных и правовых сферах. Создатели праздника хотели отметить мужской положительный вклад в общество, государство, семью, брак; поднять вопросы мужского здоровья и благополучия; и создать мир, где мужчины и женщины будут равны и счастливы.

В этот день принято поздравлять отцов, братьев, сыновей и других родственников, коллег, друзей и знакомых мужского пола.

Поздравления и открытки с Мужским днем

Имею множество причин

Чтобы тебя сейчас поздравить.

Пришел к нам праздник — День мужчин.

День сильных, смелых и галантных.

Не потеряй свой редкий дар

Всегда быть ярким, настоящим.

Пусть не угаснет век пожар

Любви, доверия и счастья.

Хочу поздравить я тебя

Простыми, теплыми словами.

Пусть сохранит тебя судьба

От горя, бед, переживаний.

В Международный день мужчин

Тебе успехов я желаю!

Всегда будь номером один,

Проблем и бед вовек не зная!

Люби, будь близкими любим,

Здоров, улыбчив и силен,

Запомни, ты непобедим,

Всегда будь Богом бережен!

С Международным днем мужчин

Спешу поздравить я тебя.

Ведь ты на свете лишь один.

Похож ты на богатыря.

Желаю счастья и любви.

Чтоб было радости не счесть.

Рискуй, все пробуй и живи.

И будь таким, какой ты есть.

Пусть этот день подарит свет.

Чтоб был ты счастлив, как никто.

Желаю счастья много лет,

Будь духом ты всегда силен.

В Международный мужской день я желаю тебе смелости, силы воли, оптимизма, решительности, упорства, стойкости, мужского обаяния, отличного чувства юмора и внутренней уверенности. Будь успешным мужчиной, удачливым человеком, хорошим другом и верным партнёром в отношениях. Пусть все в твоей жизни складывает так, как ты хочешь и пусть те, кто тебе дорог, любят тебя и заботятся о тебе.

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Автор: Екатерина Пулатова