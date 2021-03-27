Милые и искренние пожелания для людей, посвятивших свою жизнь служению прекрасному театральному искусству.

Ежегодно 27 марта отмечается Международный день театра. Это профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь служению великому и прекрасному театральному искусству.

История праздника Дня театра

Читайте такжеВыходные в апреле: когда и сколько будем отдыхать в этом месяцеСвое начало праздник Дня театра берет с 60-х годов XX века. Основан он был по инициативе Международного института театра в 1961 году. Первое празднование состоялось в 1962 году. Послание к деятелям театрального искусства тогда было написано культовым французским художником, писателем и драматургом Жаном Кокто.

Само слово "театр" происходит от греческого "theatron" – место для зрелищ, зрелище. Первые упоминания о нем были еще в Древней Греции.

В этот день на сценах театров по всему миру дают лучшие спектакли, в том числе и благотворительные. А в адрес всех театральных актеров раздаются разнообразные поздравления и пожелания. УНИАН собрал лучшие поздравительные стихи и прозаические строки, а также яркие картинки и открытки по случаю праздника.

Поздравления с днем театра в стихах и прозе

***

С днем театра поздравляю,

Пусть рукоплещет полный зал.

Пусть ваш талант нас вдохновляет,

В награду каждому он дан.

Любите, верьте, процветайте,

Живите счастливо, мечтайте,

Дарите радость, красоту,

На сцене классную игру.

***

Славим нынче мы театр,

Тех, кто жизнь ему отдал,

Я желаю, чтоб спектакли

Лишь аншлаг сопровождал.

Вдохновения вам и счастья,

Верить в силы и искусство,

Сцена дарит пусть всегда

Только радужные чувства.

***

Во всемирный день театра

Желаю настроения отменного

В игре лишь вдохновения, азарта,

Всех восхищать, блистать на сцене.

Здоровья крепкого, терпения

И лучшего лишь настроения.

Играть от сердца и любить,

И настоящей звездой быть.

***

Поздравляю с праздником - Днем театра! Это прекрасный повод прикоснуться к удивительному миру фантазии и красоты, где вы "мгновенно отделяетесь от земли", где встречается вымысел и реальность. Счастья и творческих побед всем тем, кто создает это чудо - театр!

***

Поздравляю с днем театра! Пусть любые актерские роли удаются, жизненные роли будут позитивными, со счастливым концом. Желаю премьер и аншлагов, наград и аплодисментов, любви зрителей и удовольствия от работы!

***

Со всемирным днем театра,

Я поздравляю вас,

Пусть снимутся все маски,

Пусть жизнь будет как сказка!

В театр ходите чаще,

Культура всем нужна!

И будет в жизни счастье

И не будет зла!

***

Мир театра так богат:

Актеры, роли, шоу, маски,

Проникнуться им каждый рад,

Ведь дарит яркие он краски!

Театр будет жить всегда,

Хоть говорят уже давно,

Чтоб без особого труда

Его заменит нам кино!

Но мир театра не стареет,

Бессмертно все-таки искусство!

Театр пусть успех имеет

И будит лучшие в нас чувства!

***

Примите поздравления со Всемирным днем театра! Желаю блестящих премьер, запоминающихся и ярких ролей, громких аплодисментов, восторженных оваций! Пускай зрительский зал будет от вас без ума, часто вызывает на бис и дарит море цветов!

***

Поздравляю всех театральных работников с их профессиональным праздником! Вы дарите людям радость и позитивные эмоции, заряжаете зрителей положительной энергией. Любовь к искусству будет вечной, а потому примите благодарность от лица восхищённой публики!

С Днем театра - открытки и картинки

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Автор: Алина Вишневская